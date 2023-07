La policía británica reveló cómo encontró el cuerpo sin vida de Sinéad O’Connor

El mundo de la música sigue aún muy conmovido con la muerte de Sinéad O’Connor a sus 56 años, conocida tanto por sus luchas privadas y acciones provocativas y polémicas como por su música feroz y expresiva.

Según las primeras informaciones desde que llegaron desde la policía británica, confirmaron que la cantante pop irlandesa fue encontrada “inconsciente” en un domicilio de Londres.

A su vez precisaron que su muerte "no se considera sospechosa" y que aún continuarán investigando cuál fue el verdadero motivo del fallecimiento.

Este miércoles, la familia de la cantante había anunciado su muerte mediante un escueto comunicado: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”.

O’Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got”, fueron grandes éxitos comerciales.