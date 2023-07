Tras años de batallas internas, se apagó la voz de Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor, la talentosa cantautora irlandesa que se convirtió en una superestrella a los 20 años, conocida tanto por sus luchas privadas y acciones provocativas y polémicas como por su música feroz y expresiva, murió ayer los 56 años.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado respetar su privacidad en este momento tan difícil”, dijo la familia de la cantante en un comunicado difundido por la prensa internacional.

Reconocible por su cabeza afeitada, O’Connor comenzó su carrera cantando en las calles de Dublín y pronto saltó a la fama internacional. Fue una estrella con su álbum debut de 1987 “The Lion and the Cobra” y se convirtió en una sensación internacional en 1990 con su versión de la balada de Prince “Nothing Compares 2 U”, una actuación demoledora que encabezó las listas de popularidad desde Europa hasta Australia y se intensificó por su video en el que O’Connor aparecía con los ojos llorosos en un intenso primer plano.

“Nothing Compares 2 U” recibió tres nominaciones al Grammy y fue la canción principal de su aclamado álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got”, lo que ayudó a que Rolling Stone la nombrara Artista del Año en 1991 por considerar que “demostró que una artista de la grabación puede negarse a ceder y aun así conectarse con millones de oyentes hambrientos de música con sustancia”, declaró la revista.

Sinéad, que sufría de problemas mentales, no pudo recuperarse del suicidio de su hijo

Después de romper en un programa de la televisión estadounidense la foto del papa Juan Pablo II en 1992, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999, y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, por lo que cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat.

Entre sus mayores polémicas se recuerdan su pelea con Frank Sinatra por su negativa a permitir que tocaran el himno nacional estadounidense en uno de sus espectáculos, y la acusación que le hizo a Prince de amenazarla físicamente. En 1989 declaró su apoyo al Ejército Republicano Irlandés, declaración de la que se retractó un año después. Casi al mismo tiempo, se abstuvo de asistir a la ceremonia de los Grammy, diciendo que era demasiado comercial.

Como cantante publicó un total de diez álbumes de estudio, pero nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas como el abuso infantil, que dijo haber sufrido, los derechos de las mujeres o el racismo.

Los problemas de salud mental también fueron una constante en la vida de O’Connor, madre de cuatro hijos, unos de los cuales, Shane, se suicidó el pasado año a los 17 años, después de estar desaparecido durante varios días. Tras este suceso, la cantante explicó en sus redes sociales que su hijo “decidió poner fin a su lucha terrenal” y pidió que “nadie siguiera su ejemplo”. Ella misma había contado haber estado al borde del suicidio en varias oportunidades.

Tras conocerse la noticia de su muerte, de la que no se conocieron detalles, las redes sociales se llenaron de tributos. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseguró que “su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable” y el humorista irlandés Dara O’Briain, conocido presentador de la cadena británica BBC, lamentó: “Espero que supiera cuánto se la amaba”.

El músico Tim Burgess, de la banda The Charlatans, aseguró que Sinéad era la “la verdadera encarnación del espíritu punk” y recordó que nunca “se comprometió”, una actitud vital “que hizo que su vida fuera una lucha”. El director de cine irlandés Mark Cousins celebró que O’Connor haya representado “el lado salvaje irlandés” y la escritora irlandesa Marian Keyes expresó: “Cuánto ha sufrido... Descansa en paz maravilla única, increíble, valiente, preciosa”.