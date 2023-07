Sofía Jujuy Jiménez confesó si podría perdonar la infidelidad de su novio ¿Qué dijo?

Sin dudas, Sofía Jujuy Jiménez está pasando por un difícil momento personal tras enterarse de que su ahora exnovio Bautista Bello le fue infiel durante unas vacaciones en Río de Janeiro.

Así, recordemos que, el escándalo comenzó cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes del polista a los besos con una mujer en un boliche.

Ahora que pasaron semanas de lo sucedido, Jujuy mantuvo una charla con sus seguidores de Instagram donde la modelo se refirió a su situación sentimental. “¿Se perdona una infidelidad?”, quiso saber una de sus fans y sin dejar lugar a dudas, la influencer respondió: “No. Los códigos de cada pareja, son propios de cada pareja. Yo nunca tuve una pareja abierta, no me interesa. Y si yo cuido, respeto y soy fiel, pretendo lo mismo del otro lado”.

También contestó cómo hace para que “no la afectan las malas vibras”. “Lamentablemente eso existe y es parte de la vida, es empezar por la aceptación, como todo, no hay frío sin calor, no hay amor sin odio, no hay alegría sin tristeza y así podría seguir... pero para mí es importante fortalecerse uno internamente tanto pero tanto, que va a llegar un día que todo eso no te va a importar ni afectar porque vas a estar segura de quién sos”, escribió.

“Es simple hay gente que elige vivir desde el amor y hay otros que carecen de mucho amor. Pero eso se nutre desde adentro hacia afuera. Nada ni nadie de afuera (lo externo) va a resolverte eso. Sos vos y tu interior”, completó a modo de reflexión.

Vale destacar que, en este cuadro de situación, y desde que Sofía Jujuy Jiménez descubrió que su novio, Bautista Bello, le fue infiel y se separó a la distancia -ya que ella estaba en Europa al momento de enterarse y de ver las fotos del polista a los besos con otra mujer en un boliche de Brasil- eligió refugiarse en sus amigos íntimos y también en sus casi dos millones de seguidores.

Por último y desde entonces, decidió expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales, en la que en las últimas horas contó cómo vive la separación forzada por el engaño en un viaje que incluso habían planeado juntos: “Gracias por acompañar a esta loquita linda en recuperación. Posta hacen que duela menos sentir que me entienden tanto. Es como que quiero abrazarlas a todas y hacer un círculo enorme de sanación”, escribió y agregó el hashtag “somos increíbles” junto a una hada.