Alerta amarillo en la Provincia de Buenos Aires por tormentas: a qué zona afecta y cuándo llegan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alertas de nivel naranja por nevadas fuertes para zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut, a la vez que rige un alerta de nivel amarillo también por nevadas para esas provincias y Mendoza, otro por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y por vientos en la cordillera de San Juan, La Rioja, Catamarca y el centro y norte de la Patagonia.

El alerta naranja por nevadas fuertes y persistentes afecta al sur de Neuquén, en las cordilleras de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé; a toda la cordillera de Río Negro, en Bariloche; y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó; y al noroeste de Chubut, en la Cordillera de Cushamen.

La nieve acumulada podría alcanzar entre 40 y 70 centímetros, con los mayores acumulados en las zonas más elevadas, según pronosticó el SMN.

En zonas de menor elevación, la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve, a la vez que el fenómeno podría estar acompañado por vientos fuertes, con reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.

Según el organismo, el nivel naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", por lo que se recomendó a la población evitar actividades al aire libre; aprovisionarse de una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar y cortar el suministro eléctrico y el gas; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y en caso de estar en un vehículo, permanecer dentro sin intentar caminar para alejarse del temporal.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas de menor intensidad para el sudoeste de Mendoza en las cordilleras de Malargüe y de San Rafael; el resto de la cordillera de Neuquén; y la cordillera de Chubut.

El área de cobertura será afectada por nevadas de variada intensidad, en la que se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

La Provincia de Buenos Aires, en alerta por tormentas

Este martes también rige un alerta por tormentas para sectores del este y sur de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Ayacucho, Balcarce, el noroeste de General Juan Madariaga, el oeste de General Pueyrredón, Azul, Rauch y Tapalqué.

La zona tendrá tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, y se prevé que estén acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

El organismo meteorológico estimó esta mañana valores totales de precipitación entre 35 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Fuertes vientos en la Cordillera

Por otro lado, el organismo nacional emitió otro alerta de nivel amarillo por vientos en las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se prevén vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

El alerta por vientos también comprende a la Patagonia, en sectores del centro y este de la provincia de Chubut y del centro y oeste de Río Negro serán afectados por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 (km/h) y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

De acuerdo al organismo, el nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", por lo que aconsejó a la población de estas zonas "evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse".