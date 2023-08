VIDEO. Cayó la banda del golpe de los 100 millones en City Bell: son todos de la zona

"Ese es el cuchillo que le apoyaron a mi esposo en el cuello". Lo que comenzó como un allanamiento con tres detenciones tras un escruche ocurrido en las últimas horas en City Bell, fue la punta del hilo de un ovillo para dar con los acusados de un hecho en la misma casa hace tres semanas y en que se denunció un botín millonario.

Una mujer llegó a su casa pasadas las 10 de este martes en la zona de 8 y 474 y se encontró con todo revuelto y faltantes de todo tipo. Hizo la denuncia, vecinos aportaron imágenes de cámaras de seguridad y los rostros resultaron algo frecuentes. "Son del barrio", fue la frase que se repitió en los mensajes.

Ya con la denuncia realizada y la Justicia investigando, se ordenaron dos allanamientos en City Bell. Uno muy cerca de la casa de la víctima y otro en Savoia.

En una de las casa encontraron lo robado horas antes: dos televisores, celulares, instrumentos musicales y ropa.

Pero hubo algo que los terminó de delatar: un cuchillo. "Ese cuchillo se lo apoyaron a mi esposo hace unas semanas", dijo la mujer.

Se trataba que ni más ni menos que el robo de los 100 millones de pesos ocurrido el pasado 10 de julio en donde un total de 8 ladrones huyeron con 100 millones de pesos, según informaron oficialmente, de una vivienda ubicada en calle 8 y 474.

Aquel lunes, EL DIA pudo dialogar con Yanina, hija del hombre que fue salvajemente agredido por los delincuentes: "Me llaman y me encuentro con mi papá tirado en el piso. Me lo destrozaron, estaba todo lastimado. Son unos hijos de puta, no hay otra palabra para eso. Si buscan plata, llevate la plata, pero no era necesario dejarlo como lo dejaron". A su vez, relató cómo arrancó todo: "Entraron, agarraron las hijas de la mujer de mi papá. Luego, lo llamaron para que vaya, le dijeron que una de las chicas estaba enferma, con fiebre, y cuando llegó, uno lo agarró del cogote y le empezaron a pegar. Le decían `dame plata, dame plata´".