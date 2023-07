En la madrugada de este lunes, una familia de City Bell fue víctima de un robo millonario, donde un total de 8 ladrones huyeron con 100 millones de pesos, según informaron oficialmente, de una vivienda ubicada en calle 8 y 474.

EL DIA pudo dialogar con Yanina, hija del hombre que fue salvajemente agredido por los delincuentes: "Me llaman y me encuentro con mi papá tirado en el piso. Me lo destrozaron, estaba todo lastimado. Son unos hijos de puta, no hay otra palabra para eso. Si buscan plata, llevate la plata, pero no era necesario dejarlo como lo dejaron".

A su vez, relató cómo arrancó todo: "Entraron, agarraron las hijas de la mujer de mi papá. Luego, lo llamaron para que vaya, le dijeron que una de las chicas estaba enferma, con fiebre, y cuando llegó, uno lo agarró del cogote y le empezaron a pegar. Le decían `dame plata, dame plata´".

"Hay videos, hay tres, cuatro autos. Estaba en la boca del lobo ahí. Está todo como para que pases y robes. Eso es gente pesada, que se tiene que saber quien fue. Estaban todos con revolver, agarraron una cuchilla de la casa. Desde las 20.30 los metieron adentro. Le dijeron a las nenas que lo hagan llamar a mi papá", añadió.

Además, indignada, asegura que una vez que le avisan a Yanina lo sucedido, va inmediatamente hacia el lugar y junto con su marido, cargó al papá en un vehículo para llevarlo rápidamente al hospital: "No venía la ambulancia. Si nosotros no llegamos, capaz a mi papá le agarra un infarto y se me muere ahí. Tiene 75 años para lo que vivió anoche".

Por último, señaló: "A mi papá lo tenemos vivo gracias a nosotros que lo tuvimos que agarrar y llevar, porque no había una ambulancia. Se llevaron la camioneta y se la dejaron en la puerta del hospital de Gonnet. Yo estaba haciendo la denuncia y veo que estaba ahí. Mirá el trabajo que se tomaron. Nadie vio nada".

Por otra parte, desde la familia desmintieron que se hayan llevado ese monto de dinero, aunque no precisaron la cifra.

Un barrio que vive con miedo

Tras enterarse de este hecho, los vecinos del barrio se mostraron muy asustados y preocupados por los permanentes robos en la zona.

Ignacio, otro testimonio que recogió este medio, trabaja en un kiosco enfrente de la casa y contó como transitan el día a día con la inseguridad: "Suelen suceder hechos de delincuencia, pero ahora no tanto. No conozco a la familia. Se escuchaba todo cuando vino la policía, cerca de las 1 de la mañana".

Leandro, otro de los vecinos, aseguró que luego de esa hora, una ambulancia ingresó al hospital de Gonnet con un hombre golpeado en la cabeza, a los gritos de "entradera, entradera". "Se meten adentro (del hospital) y escuché que el hombre había estado maniatado desde las 22.

"Hay zonas y zonas. Capaz lo marcaron. Justo, uno de los hermanos gritaba `son los mismos que me robaron hace 20 días´. Desde las 22 de la noche gritaba que estaba encerrado el hombre. Acá hay muy poca presencia policial", añadió.