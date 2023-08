Siguen los problemas por el hackeo en el PAMI

Aunque algunos afiliados de PAMI siguieron ayer con inconvenientes para acceder a los medicamentos recetados de manera electrónica, desde la obra social de los jubilados y pensionados se informó que quedó solucionado el inconveniente generado hace una semana por el hackeo informático.

Como se recordará, el ciberataque se produjo a principios de agosto y ocasionó el colapso de la página web y app de PAMI. No obstante, en ese momento desde el organismo se garantizó la dispensa de los medicamentos a las más de 5 millones de personas afiliadas.

Según confirmó una fuentes de la obra social, ya se restablecieron la receta y la orden médica electrónica, luego del ciberataque sufrido a los servidores de la obra social.

“Como parte del plan de restablecimiento de los sistemas, informamos a todos los médicos y profesionales, clínicas, hospitales y sanatorios, centros oftalmológicos, centros de diagnóstico por imagen, laboratorios y ópticas que en esta primera fase se encuentran operativos los sistemas para la emisión de recetas electrónicas y órdenes médicas electrónicas”, se comunicó.

Con relación a los medicamentos, se informó que los profesionales de la salud pueden volver a emitir recetas electrónicas como lo hacían habitualmente.

Por estas horas, siguen las consultas con respecto a la dispensa de medicamentos

Asimismo, también podrán seguir emitiendo recetas en papel hasta el 15 de agosto y se recordó que la vigencia de las recetas en cualquier formato es de 30 días.

Bajo esa modalidad de sistema mixto, los afiliados podrán asistir a las farmacias tanto con la receta electrónica como con la receta en papel.

Sin embargo muchos afiliados de PAMI se comunicaron en las últimas horas con este diario para expresar su malestar, ya que aún no figuraban en el sistema los remedios que se les prescribe mes a mes. “Tampoco puedo acceder a la receta de papel porque el médico no me atiende y no logro comunicarme con el teléfono de PAMI”, dijo una mujer al salir de una farmacia de la zona de 48 y 4.

En otro orden, se indicó que los afiliados que necesiten solicitar turnos médicos podrán hacerlo a través del sistema de orden médica electrónica en todo el territorio nacional.

“Se informa a las instituciones y a los profesionales que ya pueden realizar las prescripciones médicas, así como las transmisiones de las consultas y prácticas realizadas durante esta última semana. De esta manera, restituimos la normalidad en la atención médica de nuestros afiliados, quienes volverán a contar con la orden médica electrónica para consultas y prácticas”, se comunicó desde la obra social.

Por otra parte, se destacó que los afiliados ya pueden consultar la cartilla médica a través de la app PAMI y para descargarla se puede acceder a través de la tienda del celular.

El número 138 ya recibe las inquietudes, quejas y reclamos de los afiliados

Por cualquier duda, consulta o información, se puede llamar al 138 o dirigirse a la agencia más cercana.

Ante la consulta de este diario sobre el expendio de medicamentos a afiliados de PAMI, desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia se comunicó que a última hora del miércoles los farmacéuticos recibieron la notificación oficial de que ya se encontraba operativo el sistema para la emisión de recetas electrónicas.

De acuerdo a ese comunicado, con relación a los medicamentos ya se pueden emitir recetas electrónicas, pero se podrán seguir emitiendo recetas en papel hasta el 15 de agosto. Se destacó que la vigencia de las recetas en cualquier formato es de 30 días.

En síntesis, bajo la modalidad de sistema mixto, según lo informado por PAMI, los afiliados podrán asistir a las farmacias tanto con la receta electrónica como con la receta en papel.

También se destacó que no se suspende ninguna intervención que haya sido programada y que hasta que se normalice el sistema totalmente se aceptarán recetas en papel y digital.