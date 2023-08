La dura acusación de Mónica Farro a Miguel Ángel Cherutti: "Nos dejó sin trabajo"

Un nuevo escándalo en la farándula salió a la luz en las últimas horas, donde la actriz y vedette Mónica Farro, responsabilizó a Miguel Ángel Cherutti de levantar el espectáculo que encabezaban, llamado "San Telmo Show" Y "Tango y Burlesque".

Según contó Farro, "lo de San Telmo Show, en el Moliere, era los miércoles. Estábamos al día, pero Miguel se bajó y nos dejó a todos sin trabajo. Se bajó la obra".

"Después fuimos a calle Corrientes donde me deben cuatro funciones, a Miguel creo que dos. Él un día dijo 'no vengo más' y no vino más", sumó a su relato.

En `Tango y Burlesque´ el reemplazante fue Jorge Crivelli, mejor conocido como "Carna". "Yo no me bajé nunca. Me vienen pagando todos los sábados perfectamente. Me deben sólo cuatro funciones de hace un mes y medio atrás", señaló la uruguaya.

"Arriba del escenario no te puedo decir nada malo de él. Llega muy sobre la hora, termina la función y se va corriendo. Pero sí te tengo que decir de la actitud que nos quedemos los miércoles sin trabajo en San Telmo", agregó.

LA RESPUESTA NO TARDÓ EN LLEGAR

Una vez que Mónica Farro salió al cruce, Cherutti no se quedó callado y también le contestó: "Vi la nota. Simplemente quiero aclarar que la obra arrancó en mayo, en Moliere, San Telmo, y en Casablanca se iban a hacer dos días, miércoles y jueves. Después se pasó a hacer un solo día porque la cosa no funcionaba".

"Lo que dice ella es es una mentira total. Al contrario, tengo testigos y también Mónica estuvo en la reunión. Nos citó uno de los productores que nos dijo que como había falta de público, íbamos a levanta Casablanca y seguíamos con el Moliere", aseguró el capocómico.