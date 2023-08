Es su peor película según Tarantino, pasó sin pena ni gloria y la recuerda de manera brutal

Amado y odiado por el público, respetado y repudiado por sus colegas, no hay dudas de que Quentin Tarantino es uno de los pesos fuertes del universo del cine. Una industria a la que le ha regalado nueve producciones, un número que estaría a un paso de llegar al final, en tanto, según ha asegurado en varias oportunidades, la décima será su hola para decir adiós, al menos, detrás de cámara.

Y con sus fans llorando anticipadamente por esa decisión, por lo que sería la despedida de uno de los realizadores más sinceros y con mayor personalidad del séptimo arte, una sinceridad que le ha valido grandes enemigos (es uno de los grandes detractores del salto de los superhéroes a la gran pantalla, por ejemplo; y no tenido reparo en cuestionar públicamente a leyendas como Hitchcock o Godard, entre más), Quentin también ha coqueteado con un retiro anticipado y no anunciado de su obra, en tanto, según su estadística, muchos de los “grandes directores” que anuncian su jubilación hacen de su última película un “horror”.

Habrá que esperar para ver si la ya anunciada “The Movie Critic”, que avanza lentísimo en su preproducción sobre una crítica de cine de Los Ángeles en los años 70, es finalmente el broche de su producción.

Una producción que comenzó en 1992 con “Perros de la calle”, considerada por la revista Empire como “la mejor película independiente de todos los tiempos”, y que siguió con “Pulp Fiction” (1994), con el que su fama alcanzó otro nivel: una comedia negra antológica que se convirtió en un enorme éxito de crítica y público, además de una pieza fundamental de la cultura popular, y que le valió un Oscar al mejor guión original.​

Luego llegaría la tercera, “Jackie Brown” (1997), con un homenaje al género blaxploitation, y seis años después, estrenaría la cuarta, con una historia dividida en dos entregas, “Kill Bill” (2003-2004), con la que ofrecería un relato de venganza que aúna tradiciones cinematográficas del cine de kung-fu, artes marciales japonesas, spaghetti western y terror italiano (giallo).

DEAHTH PROOF LA PEOR DE PELÍCULA DE QEUNTIN TARANTINO, SEGÚN SU DIRECTOR

¿Y su quinto filme? Estrenado en 2007, se trata de “Death proof” y es, según el propio realizador neoyorquino, su oveja negra. "Sí, es la peor de mi carrera, pero no estuvo tan mal. Si eso es lo peor que hice, estoy bien. Pero sí creo que es una de esas cintas pasadas de moda, viejas, flojas y de pe… flácidos que te cuestan tres buenas historias en lo que respecta a tu calificación", confesó Tarantino durante una entrevista con Far Out Magazine.

El filme, que se centra en un psicópata que trabaja como doble de riesgo en el cine y que de noche asalta chicas jóvenes antes de asesinarlas con su coche ‘a prueba de muerte’, es un tributo a los “muscle cars” y los géneros exploitation (de explotación) y slasher de los años 70. Después de haberle ofrecido el papel protagónico a John Travolta, Willem Dafoe, John Malkovich, Mickey Rourke, Ron Perlman, Bruce Willis, Kal Penn y Sylvester Stallone, Quentin optó por Kurt Russell para interpretar a su olvidado “Mike”.

Zoë Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Sydney Tamiia Poitier, Tracie Thoms, Mary-Elizabeth Winstead y Rose McGowan completaron el elenco de la película que fue estrenada en los cines de Estados Unidos junto a la cinta de su amigo Robert Rodríguez, “Planet Terror”, bajo el título colectivo “Grindhouse”, que emulaba la experiencia de visualizar dobles sesiones de películas exploitation en los cines "grindhouse".

“Death Proof” fue un fracaso de taquilla, un traspié, sí, pero con el que tomó envión para encarar el que vendría, su nuevo y gran suceso.

"Durante un tiempo recibí muchas propuestas de proyectos, hasta que los estudios terminaron asumiendo que yo hacía mis historias y no valía la pena el esfuerzo. Pero después de 'Death Proof', a la que no le fue bien en la taquilla y fue impactante para mi confianza, comencé a recibir propuestas nuevamente. Deben haber pensado: 'Quizás ahora está tocado y su ego ha bajado, ahora es el momento'. Y no hay nada de malo en hacer películas por encargo para Hollywood. Siempre me ofrecieron proyectos interesantes. Pero preferí reinvertir en mí mismo e hice 'Bastardos sin gloria".

Multinominada a los Oscar, “Bastardos sin gloria” (2009) fue su sexta película y cuenta una ucronía sobre dos planes distintos para asesinar a los líderes políticos de la Alemania nazi. Después llegó “Django Unchained” (2012), con el que volvió a levantar el Oscar al mejor guion original con un homenaje al wéstern centrado en el mundo esclavista del sur de los Estados Unidos justo antes de la Guerra de Secesión y que fue un suceso de taquilla. La octava sería “Los ocho más odiados” (2015), con el que rindió homenaje a las películas wéstern de gran presupuesto de 1960 y 1970, además de haberse dado el gusto de rodar en 70 mm.

La novena, y hasta ahora última, es “Había una vez en Hollywood” (2019), con la que juntó en el set a Leo DiCaprio y Brad Pitt, y tras la cual Tarantino se tomó un tiempo para él y su familia (fue padre en 2020) y hasta editó su primer libro de no ficción, "Meditaciones de cine", una compilación de ensayos sobre las películas que lo han influido: en el volumen se mencionan cerca de 900 títulos, aunque sobre todo se centra en 12 películas, y está lleno de anécdotas, curiosidades y detalles sobre sus propios filmes.

A los 60 años, el cineasta que más pies ha llevado a la gran pantalla, mantiene expectante al mundo con lo que será su esperada décima ¿y última? producción: “The Movie Critic”.

Quentin Tarantino en acción durante el rodaje de su cinta número cinco