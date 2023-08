La desfiguraron a culatazos durante un robo callejero

La inseguridad no da respiro en la Región. Otro violento asalto sacudió a un barrio platense confirmando que por más recaudos que se tomen y medidas de seguridad que se adopten nada frena el accionar de los criminales.

En esta oportunidad una mujer terminó con su rostro desfigurado tras ser atacada a culatazos por varios ladrones que la tomaron por sorpresa cuando estaba ingresando a su vivienda.

La situación tuvo lugar en 11 y 80, del barrio Monasterio en Villa Elvira.

El hecho ocurrió a las ocho de la mañana, a plena luz del día. Hacía un largo tiempo que la mujer se había autoimpuesto la regla de no salir después de las 18 horas ya que la zona, a partir de esa hora, se torna “tierra de nadie”.

Es por ello que, como muchos vecinos de la Región (sobre todo los jubilados) de un tiempo a esta parte venía saliendo sólo de día fundada en la teoría que la claridad alejaría el peligro de ser asaltada.

Sin embargo, pese a las precauciones igualmente terminó convirtiéndose en víctima de un feroz asalto callejero.

EL DIA habló con la víctima, que contó en primera persona el calvario que vivió.

“Salí a pasear a mis perros y vi una persona sospechosa, pero salí igual. A la vuelta me estaban esperando y me dieron una golpiza, me pedían las llaves y como no se las di, me siguieron golpeando con los revólveres”, afirmó la vecina.

A su vez, agregó: “Apareció una vecina y los puso en alerta. Le apuntaron y se fueron corriendo, yo quedé ensangrentada a la altura del palier. No me llegaron a robar nada porque no pudieron sacarme la llave”.

“Hoy a la mañana me levanté y salí más tarde.”, explicó la vecina damnificada por el intento de robo que sufrió.

Desesperada por la situación, la mujer expuso que ya sumó una nueva medida de prevención. “Tomé una cuidadora y me va a acompañar todas las noches”, sostuvo la víctima.