Píparo no descartó una alianza con Grindetti

El fenómeno Milei a nivel nacional llegó acompañado de la muy buena elección que hizo Carolina Píparo en la Provincia. La candidata a gobernadora por la Libertad Avanza cosechó el 23,76% de los votos, superando los sufragios individuales de Néstor Grindetti y Diego Santilli y quedando solo por debajo de Axel Kicillof.

“El resultado es lo que yo sentía en la calle. La calle me decía ese número, esa es la realidad”, aseguró la dirigente libertaria horas después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Además, la diputada nacional rescató la importancia del resultado a pesar de contar con menos recursos que sus competidores: “Algunos de nuestros fiscales estaban muy asustados porque estaban solos en una escuela, mientras que otros tenían siete de un lado y siete del otro. Y ver que contra todo pronóstico y todo ese sistema, que muchos lo tienen muy aceitado, sacamos la cantidad de votos que sacamos, fue un orgullo enorme”.

Píparo aseguró también que seguirá en la carrera por la gobernación y no retirará su candidatura para favorecer a otro candidato, como se especuló en un momento: “Me parece que eso es subestimar al votante, sentirse con un poder de decir ‘si yo digo tal cosa, la gente la va a hacer’. ¿En serio creen que tienen ese poder?”, cuestionó la candidata, en referencia a las hipótesis sobre una jugada similar, y ratificó que no le exigiría lo mismo a Grindetti: “Una cosa es si uno dice que el otro tiene más posibilidades y quiere acompañar, y está muy bien porque uno está convencido. Ahora, presionar al otro, pensando que millones de votos van a hacer lo que Javier (Milei) o Carolina digan en la provincia de Buenos Aires, me parece una gran subestimación”.

En cambio, adelantó que “la estrategia es convocar a la mayor cantidad de gente a votar” y que su bloque está abierto a quien se quiera sumar. En ese sentido le abrió las puertas a un eventual acuerdo con Grindetti, ganador de la interna de Juntos por el Cambio. “Hay lugar para él”, dijo, si acaso demostrara estar “convencido de venir a defender las ideas de la libertad”.