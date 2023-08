Estudiantes vs Belgrano: Domínguez pone todo en Córdoba pero se guarda dos cartas para el cruce copero

Estudiantes sigue la puesta a punto para su debut de mañana en la Copa de la Liga Profesional visitando a Belgrano en Córdoba, pero sin perder de vista la serie que comenzará la próxima semana ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el gran objetivo que ilusiona a todo el Mundo Pincha.

En ese sentido, tal como lo dijo el propio entrenador luego de clasificarse a esta instancia la semana pasada en Goiania, su idea es empezar a recuperar jugadores lesionados. Y a varios de ellos ya los tiene listos pero irá llevándolos de a poco.

Por ejemplo, Mauro Boselli asoma como la principal novedad para visitar al Pirata. El delantero lleva casi un mes afuera por dos lesiones musculares continuadas y eso le hizo perder tiempo, espacio y ritmo futbolístico. POr eso mañana será titular junto a Mauro Méndez en el ataque albirrojo.

La otra novedad que tendrá el once de Eduardo Domínguez será la presencia de Eros Mancuso como lateral por izquierda. En Sao Paulo no podrá jugar Gastón Benedetti por haber llegado a las tres tarjetas amarillas y de esta manera el DT buscaré en el exBoca una alternativa, ante la baja de Emmanuel Mas y la juventud de Nicolás Fernández, a quien no quiere exponer frente a un rival de suma envergadura.

Para visitar a Belgrano, Eduardo Domínguez probó ayer con Andújar; Leo Godoy, Guasone, Lollo y Mancuso; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Santiago Ascacibar y Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Boselli.

En las últimas práctica el entrenador guardó a dos jugadores que quiere contar sí o sí en el Neo Química Arena de Itapoera, el estadio de Corinthians en donde el próximo martes el Pincha se jugará a todo o nada en el partido de ida.

Eros Mancuso jugaría de lateral por la izquierda ante la ausencia de Benedetti

Se trata de Santiago Núñez y Guido Carrillo. Los dos se están recuperando de una molestia muscular (el central) y un desgarro (el delantero). Aunque no están al ciento por ciento, los dos llegarían sin problemas al primero de los dos duelos, para darle soluciones arriba y atrás al entrenador albirrojo que sabe no puede tropezar feo en la ida porque quedará muy en desventaja para el partido revancha.

Nuñez se resintió en el partido revancha ante Goiás jugado la semana pasada por la Copa Sudamericana. Dejó la cancha con una dolencia muscular y al principio todo indicó que era un desgarro en el isquiotibial derecho. Pero no fue más que una leve distensión y, si bien no será utilizado en Córdoba por prevención, podría ser de la partida ante Corinthians.

De esta manera su presencia le dará al entrenador la posibilidad de formar una línea de cinco defensores y ante la ausencia de Zaid Romero (recién podría pegar la vuelta en el partido revancha) se complementaría con Luciano Lollo y Juan Cruz Guasone.

Lo de Guido Carrillo es diferente. En el partido de ida ante Goiás sufrió una lesión muscular grado 2 próxima en la unión miotendinosa central del bíceps. Quedó al margen de la delegación que viajó a Brasil y ya está preparando su regreso para jugar contra Corinthians, ya sea desde el arranque o para el segundo tiempo.

Estudiantes estará viajando hoy a Córdoba y el próximo domingo a Sao Paulo, donde se alojará en un hotel cercano al aeropuerto de Guarulhos.

LA RESERVA ARRANCA LA COPA EN EL COUNTRY DE CITY BELL

Hoy desde las 11:00 la Reserva de Estudiantes comenzará su camino en la zona B de la Copa de la Liga. En el Country Club el elenco pincha recibirá a Belgrano, partido que será transmitido por Estudiantes Play.

Los jugadores citados por Pablo Quatrocchi son: Juan Zozaya y Rodrigo Borzone (arqueros); Juan Vázquez, Román Gómez, Franco Ojeda, Tomás Núñez, Valente Pierani, Nicolás Modotti, Joaquín Pereyra (defensores); Mikel Amondarain, Fabricio Amato, Lucas Cornejo, Mateo Schwartz, Joaquín Burgos, Rodrigo González, Matteo Trombini, Nehuén Benedetti, Juan Arango (volantes) y Juan Quatrocchi, Mariano Ascacibar, Fabricio Pérez, Luca Landriel y Matías Contrera (delanteros).