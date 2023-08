Giulietta Gelato: desde Italia con amor, un paseo por sabores artesanales y un diseño que destaca

Giulietta Gelato abre las puertas del paladar al helado italiano. La heladería ubicada en 18 y 45 abraza con aromas dulces a los clientes. Un enorme vitraux enmarca los sabores más característicos de Italia: “Cada sabor tiene su propia receta, tratamos que sea lo más original en cuanto al estilo italiano que queremos mostrar”, comentó a EL DIA Ornella Bignotti, una de las socias y maestra heladera.

Desde el nombre, Giulietta, que fluye con sonidos románticos, se recorre la pasticceria; una pared de ladrillo a la vista abriga el patio del local y rememora al balcón de la protagonista shakespereana.

“Siempre quisimos hacer una heladería italiana porque no estamos acostumbrados al helado italiano. Mi hija fue a Verona con sus abuelos y trajo la idea de que se llame así. Si bien no estábamos convencidos del nombre sí nos gustó la historia de Romeo y Julieta. Cada uno llevó una propuesta de nombre y finalmente elegimos Giulietta, que es un nombre llamativo”, explicó Juan Solari, uno de los socios.

En consonancia, la heladería nació el 14 de febrero, sellando con dulzura artesanal el día de los enamorados. Y con reminiscencias novelescas, los clientes pueden “encadenar” sus sentimientos para siempre, como en la pared de Verona, con un candado en forma de corazón.

“La idea era simular una heladería italiana”, explicó Juan, que se encargó del armado, el diseño y la arquitectura. “Me gusta mezclar las épocas: nuevo, viejo, vintage. El piso fue hecho especialmente para la heladería: simula un calcáreo. Las sillas son italianas. La pared de ladrillos simula la pared de Julieta”, comentó. La autenticidad del local radica en esta fusión armoniosa de estilos italianos tradicionales y detalles modernos, que vibra con música tranquila y texturas variadas. “Tenemos el concepto de querer marcar la diferencia, hacer algo ecléctico, se puedan modificar ideas. Vamos mucho por lo artesanal”, dijo Ornella. Y Juan agrega: “Hace un año y medio nos juntamos. Nadie sabía nada hasta ese momento que empezamos a estudiar. Cada uno aporta desde su área: producción, pastelería, diseño, arquitectura”. “En general, la atención en La Plata es mediocre, nosotros queremos que te acuerdes, que quieras volver. Queremos transmitir una experiencia. Que tengas buen servicio, que te abran la puerta, que te den la bienvenida, que comas algo de calidad y recién hecho. Queremos que te lleves un conjunto de cosas”, finalizó.

SABORES CON UN TOQUE DIVERSO

Entre sabores clásicos, se destacan esos más particulares que dan un toque tan diverso como su diseño. El dulce de leche, bien argentino, sí, pero también tanos como zabaione -sambayón-, torta di mele -torta de manzana-, key lime pie -lima pie; y, todos concuerdan, el más representativo: pistacho. “El helado que nos representa es el pistacho: es italiano, es rico, es elegante”, comenta Ornella. Y agrega: “Tiene una producción compleja. Se compra pasta importada de Italia, que ahora es bastante complicado. Todas las marcas con las que trabajamos son traídas de ahí. Además está en algunos postres helados como macaron, cannoli, affogato”.

Ornella y Débora Manaut, también socia y maestra heladera, cuentan divertidas el afortunado accidente que dio vida a uno de los sabores más originales: “En realidad key lime pie surge de un error. Estábamos muy cansadas haciendo la producción para la inauguración y la crema que lleva de relleno era con limón, le pusimos jugo de lima y salió fantástico, así que quedó”.

Uno de los objetivos más importantes es respetar las recetas originales italianas; ya sea de los helados o de la pastelería en general, como la de la ricota, la del sambayón: “El pistacho y el sambayón son recetas claves que no las he encontrado en ningún otro sitio. No usamos pasta para este sabor, hacemos el original con Marsala”, indicó Ornella.

Así, se destaca el panettone, el típico pan dulce italiano: “Tiene un proceso distinto de fabricación que es a través de masa madre, entonces lleva muchos días de elaboración. Se hornea, se saca del horno y se presentan en una especie de ‘espadas’, se dan vuelta y tienen que descansar 24 horas dados vuelta; es muy atractivo de verlos por el tipo de miga que tiene, es muy esponjoso. El panettone no tiene esencia, como el pan dulce, ni las frutas secas ni abrillantadas. Lleva cobertura de chocolate y cascaritas de naranja confitadas”, explica Débora.

PARA TODOS LOS GUSTOS

Gelato no es lo único que se puede pedir. De hecho, la carta es amplia y contempla todos los dulces caprichos: croissant rellenos de crema pastelera y chips de chocolate, milkshakes de frutilla con crema y polvo de bizcocho Red Velvet, macarons, budines, cannolis. Se puede disfrutar desde una cookie helada hasta un café con torta de ricota. “Somos la única heladería de la Ciudad que tiene pastelería helada, como los macarons con helado de pistacho o las cookies heladas”, dice Débora.

Helado o café y helado y café. La indecisión no es un problema porque pueden servir a ambos amantes a la vez y la solución es el affogato. Affogato significa ahogado y hace referencia a la bocha de helado que se “ahoga” en el café caliente. La cremosidad del helado frío y el aromático café caliente deleitan, a la vez que divierten, al paladar.

PRODUCCIÓN ARTESANAL A LA VISTA

Atrás de las vitrinas que brillan en colores y texturas, hay una ventana directa a la helada cocina. Juan dice orgulloso: “Somos la única que tiene producción a la vista; por eso nuestro helado es tan bueno. Todo lo que comés se produjo hace poquito”.

De la mano de los tres encargados de la producción, se fabrican todos los gustos. Débora explica el proceso: “Primero, se pesan los ingredientes, la base del helado. Luego, depende de qué sabor sea, pasa por una máquina de pasteurización. Una vez que se pasteuriza, lo desciende a 4º para poder enmantecarlo en otra máquina, que es la ‘fabricadora de helado’, digamos. Luego pasa al estabilizador de frío y directamente puede ir a la vitrina. Nos caracterizamos por tener un helado fresco y natural y tiene ese sabor de crema helada tan típico italiano. No trabajamos el helado en balde, que es más industrial. El nuestro es artesanal y se hace en basqueta”.

Continúa: “Tenemos una cámara de frío positivo y dos de frío negativo: una, como si fuese una ‘heladera’, donde guardamos los mix, la base del helado, a 4º; la segunda está a -14º dónde guardamos las basquetas listas; y, el stock final está en la tercera que está a -18º, donde tenemos parte de la pastelería helada”, y el frío la obliga a ponerse una campera.

“Parte del éxito de la heladería es que se vea la producción y que sea helado artesanal, no tenemos esos stocks de helado de cámara de pozo sino que nos caracterizamos porque la fabricación, la formulación del helado, sea lo más artesanal posible. De la máquina a la venta”, finaliza.

DISTINTAS TEMÁTICAS

Durante la temporada de invierno, la heladería funciona de lunes a viernes de 9:00 a 00:00 y los fines de semana y feriados de 9:00 a 1:00. Abre los 365 días del año, incluso feriados y días festivos.

Juan cuenta: “‘El Día del Niño’ realizaremos un sorteo. Los chicos vienen a tomar un helado y dibujan. En el Día del Niño se hace un sorteo con distintos premios”.

Los socios son seis apasionados emprendedores que tienen también otros locales. La idea, diseño y dirección estuvieron a cargo de Juan Solari, Agostina Solari y Facundo Couyet. Con las ganas de destacarse y el impulso de innovar, comentan que la meta es no aburrir ni aburrirse, esperar al cliente con algo nuevo. Débora describe: “La idea es que sea dinámico, no una heladería estática todo el año. Somos inquietos y queremos algo nuevo: un sabor, una propuesta, algo que nos distinga. No queremos aburrirnos. Siempre estamos pensando en nuevos sabores”. La carta varía a lo largo del año con gustos que pueden quedarse un tiempo o irse.

Para fechas importantes, la temática va cambiando, así se vuelve más interactivo con los clientes. “Para el día del animal podías venir con tu mascota y pusimos comida para perros -son pet friendly-. Son detalles. Hay propuestas para el Día del Niño, de la primavera, temática de Romeo y Julieta para la nueva temporada. No es una carta estática”, comentó una de las maestras pasteleras.

Por ejemplo, a partir del viernes 18 de agosto, celebrarán la semana del dulce de leche y Ornella explica: “Tenemos dos bases de dulce de leche distintos: uno que es más intenso y otro familiar, más fluido. Con estos armamos una carta de siete sabores distintos en que lo que cambia es el sembrado, el relleno (con lo que se mezcla el helado): puede ser brownies, frutos secos, entre otros. Y agrega Débora: “Vamos a preparar una carta especial, durante quince días, con todos los sabores de dulce de leche y van a poder disfrutar una variedad que no todos lo tienen”.