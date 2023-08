Brutal agresión a un árbitro mientras se jugaba un partido en Córdoba: cabezazo, tumulto y detención

La violencia en el fútbol suma otro capítulo, esta vez en Córdoba. En medio de un partido que se jugaba por la Liga de Ischilín entre La Franciscana, y Peñarol de Chuña, un árbitro fue brutalmente agredido por un jugador de campo.

Iban 41 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto anfitrión (La Franciscana) iba ganando 1 a 0. El número 11 de la visita, Pablo Contreras, reclamó una supuesta falta en su contra y, cuando iba a ser sancionado por el juez del encuentro, Carlos Saire, le propinó un cabezazo que lo dejó en el suelo.

Automáticamente, comenzó el tumulto entre los propios futbolistas, que intentaron auxiliar al juez y a su vez, separar a aquellos que discutían la actitud del rival.

Según lo que explicó el propio Saire a medios cordobeses, "en ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo".

Tras el ataque, relató: "Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera".

El árbitro debió ser trasladado al Hospital Municipal local, pero fue derivado a San José de la Dormida para realizarle los estudios correspondientes.

Por su parte, el agresor, Pablo Contreras, fue interceptado por efectivos policiales cuando se retiraba del lugar en su auto y quedó detenido.