¿Un fantasma en las vías del tren? Aseguran que "protege" a mujeres en una estación muy oscura

Una estación de trenes parece estar bien cuidada o al menos eso narran muchas mujeres que habitualmente esperan este medio de transporte en una estación muy oscura.

Según comentan, durante las noches visualizan la figura de una niña, sobre el puente de la estación Bicentenario, en Colombia.

El espíritu de la pequeña acompaña a las mujeres que caminan por la zona, con el fin de protegerlas para que puedan llegar bien a sus respectivas viviendas.

Uno de los relatos más conocidos es el de una mujer que había llegado hasta la estación en un taxi, luego de haber salido de fiesta. Ella comentó que un hombre la acosando y amenazando luego de haber completado el viaje. Sin embargo, según detalla la propia mujer, este hombre se habría visto intimidado y le habría pedido a la mujer que se bajara del taxi, luego de que viera "un espectro" que lo dejó impactado en la estación Bicentenario.

Tras ese incómodo y desagradable momento para la mujer, ella confesó que vio a una pequeña niña que la consoló: "De un momento a otro, una niña me tomó la cara, y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo estaba asustada. Me dijo que no me preocupara, le pregunté por sus padres, la tomé del brazo y me dijo que nos fuéramos de ahí".

Según lo que comentó la testigo de lo sucedido, la niña le habría dicho: "Yo vivo aquí, y ayudo a mujeres como tú o a cualquier persona que corra peligro, no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí cuando estaba viva".

A su vez, no sería un solo relato el que da cuenta de la existencia de esta joven. "Es verdad, yo trabajé en esa estación como guarda y la vi en el puente para subir a tomar los servicios complementarios", "Tan bella, es un angelito, pero ojalá pudiera existir en un lugar mejor para su alma", "Yo trabajo ahí y es verdad pasa de todo ya uno se acostumbra", comentaron diferentes personas sumándose al relato.