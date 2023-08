Se pone en marcha el Mundial de básquet

Con la ausencia del seleccionado argentino, la Copa Mundial de básquet FIBA comenzará hoy hasta el 10 de septiembre en Filipinas, Indonesia y Japón, donde España defenderá el título alcanzado hace cuatro años en China y Estados Unidos intentará recuperar su supremacía.

La jornada inaugural se pondrá en marcha con ocho juegos que se detallan a continuación: Angola vs Italia, Filipinas vs República Dominicana, México vs Montenegro, Egipto vs Lituania, Finlandia vs Australia, Alemania vs Japón, Letonia vs Líbano y Canadá vs Francia.