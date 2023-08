Thiago rompió el silencio y habló sobre el embarazo de Daniela y los rumores de separación: "Muchas boludeces"

Thiago Medina y Daniela Celis salieron hace varios meses de la casa de Gran Hermano y dentro de la misma, vivieron una intensa relación amorosa. Ambos siguieron estando juntos una vez terminado el reality y muchas veces se habló de la palabra "distanciamiento".

Pero dos noticias dadas a conocer el pasado jueves, sacudieron a la pareja: una era que Daniela está embarazada de gemelos y la otra es que ellos, ya hace rato no están más juntos.

Justamente esto es lo que le terminó molestando al ex "hermanito", quien tuvo que salir a aclararlo: "Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”.

A su vez, enojado, aseguró: "Yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy re contento con ella”.

Por último, se manifestó en cuanto a los rumores que había instalado la periodista Pilar Smith sobre su separación: “Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, estamos re bien nosotros dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo ahora y estamos bien. No quiero salir a dar explicaciones. Yo lo quería guardar para mí, para que estemos bien y tener la sorpresa nosotros. Le quise ir a contar a mí papá y ya se había enterado por los chismes de todos. Tuve que dejar de ir a la clínica con Dani para que la gente no se de cuenta y ¿por qué tuve que dejar de ir yo? Si la quería acompañar y estar ahí en ese momento que es de los dos”.