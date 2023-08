Violación grupal en Palermo: “Tan inconsciente no estaba”, dijo la madre de uno de los acusados sobre la víctima

Este lunes comenzó el juicio oral a los seis imputados por la violación grupal en Palermo a una joven de 21 años. El hecho ocurrió hace un año y medio.

Ángel Pascual Ramos, de 24 años, fue el único en declarar esta tarde. Es uno de los que está más comprometido, tras los videos de las cámaras de la zona y las pericias de ADN.

Ramos aseguró ser inocente y que “no hubo un plan para abusar de nadie”. “Yo los conocía previamente. No abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie”, agregó.

Restos de su ADN fueron encontrados en la ropa interior de la víctima y los videos lo ubican como el primero en abusar de la joven, en el asiento de adelante del vehículo donde ocurrió la agresión. También se encontró ADN suyo debajo de las uñas de la joven, que darían cuenta de que intentó defenderse y llegó a rasguñarlo.

Los otros cinco acusados, que decidieron permanecer en silencio y siguen con prisión preventiva, son Lautaro Pasotti de 25 años, Thomas Domínguez de 22, Franco Lykan de 24, Alexis Cuzzoni de 21 e Ignacio Retondo de 24.

El próximo viernes empezará a tomarse declaración a los testigos y, si se encuentra bien, lo hará la víctima. En tanto, el TOC 14 permanecerá en cuarto intermedio mientras tanto.

Habrá más de 30 testigos que se acercarán al tribunal el 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre. Quienes integran el TOC 14 son los jueves Domingo Altieri, Gabriel Vega y Gustavo Valle. El fiscal general es Fernando Klappenbach.

Dado que es un delito de instancia privada, será un juicio a puertas cerradas. Los acusados son presuntos coautores de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas”, con una pena de 8 a 20 años de cárcel. Además, son acusados de “lesiones leves” contra Luis Riveros Espínola, el testigo al que atacaron previo a ser detenidos.

El abogado de la víctima, Hugo Figueroa, afirmó que “hay una participación necesaria de todos ellos. Cada uno tuvo un rol preponderante. Hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios”. “Consentimiento no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla”, agregó sobre la situación de la víctima que está bajo tratamiento con un equipo multidisciplinario.

La familia de los acusados los defienden

Mailén, hermana de Cuzzoni, declaró ante la prensa que los seis detenidos son inocentes y que será la Justicia quien determine “si fue consentido o no”. “A mi hermano se lo acusa de algo terrible. En el expediente dice que mi hermano estaba en el auto con otras tres personas abusando de esta chica. Dice que hasta mi hermano la estaba agarrando de las manos y en el video se ve que ni siquiera está adentro del auto. Para mí, con lo que vi, todos son inocentes", sumó.

La madre de Domínguez, Jorgelina, dijo saber “que los chicos son inocentes, que acá no hubo una violación”. “Lo que los medios vendieron al principio no es lo que realmente pasó. Hay chicos que están fuera del auto y otros adentro pero nosotros sabemos que son inocentes”, añadió.

Gabriela, madre de Retondo, fue más allá: “Si uno ve los vídeos, se ve claramente cómo llega la chica caminando firmemente al auto, cómo sube, cómo baja del auto. Para mí, tan inconsciente no estaba de todo lo que estaba pasando.

El caso

El caso se remonta al 28 de febrero del año pasado, en Palermo. Los dueños de una panadería, ayudados por otro testigo, intervinieron cuando observaron a un Volkswagen Gol estacionado mientras atacaban los seis acusados a la joven.

Gracias a las cámaras de seguridad, pudieron seguir cada movimiento del grupo desde que llegaron a la zona palermitana. Incluso, fue la víctima la que, luego de ser rescatada, explicó que no había dado el consentimiento para estar allí.