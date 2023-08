Cortes de luz en distintos barrios y explosiones en el centro platense

La región vivió otra jornada marcada por los cortes de luz. Ayer hubo quejas en distintos barrios de La Plata y Berisso, quienes se quedaron sin servicio durante largas horas, padeciendo diversos trastornos.

Tras las fallas masivas en el servicio durante el domingo, desde el mediodía y durante gran parte de la tarde se sucedieron los llamados a esta redacción para dar cuenta de diversos cortes del servicio de energía eléctrica.

Usuarios de distintas zonas trataron de conseguir respuestas por cortes en el servicio. Algunos ya habían padecido fallas durante el fin de semana, por lo tanto estaban muy preocupados por la reiteración de los cortes de luz con escasas horas de diferencia.

En la mayoría de los casos se informó que los cortes prolongados de ayer “no estaban dentro de los programados”.

Con el correr de las horas, a las 19.30, Edelap informó que el servicio se había normalizado en las diversos barrios afectados.

Ayer fue el turno de los usuarios de zonas aledañas a plaza España, las inmediaciones de plaza Moreno, algunos sectores cercanos a la plaza Malvinas y en el sector del parque San Martín, han denunciado el corte del servicio que los dejó a oscuras.

Una frentista de la zona de Plaza Malvinas, que se comunicó ayer al atardecer para mencionar: “Teníamos actividades en la plaza, no podemos hacer nada debido a la oscuridad”. De igual forma, una vecina de la zona de 56 y 14, mencionó: “Se cortó la luz hace una hora por lo menos. Tengo 80 años y tuve que subir siete pisos por escalera. Desde Edelap no responden”.

“En la zona del Parque San Martín estuvimos una hora sin luz”, mencionó una vecina.

Asimismo, la zona 13 y 63, cerca de parque Saavedra también se vio afectada con el corte de luz. Una usuaria de las torres de 12 y 64, dijo que “por segundo día consecutivo tenemos cortes de luz. Me quiero comunicar con la empresa y no hay caso, no contesta nadie en el 0800 de Edelap, ya que las respuestas son automáticas. Para nosotros es un trastorno porque si necesito bajar para hacer algún mandado no puedo hacerlo por escalera. Es todo un trastorno, y lo peor es que nadie sabe decirme por qué ocurren los cortes de luz, y tan seguidos”.

A pocas cuadras, desde las inmediaciones de Plaza España informaron: “Otro corte de luz, hubo uno al mediodía. Edelap no da servicio definitivo”.

No sólo hubo cortes de luz en nuestra ciudad. También en Berisso, tal como sucedió el domingo, estuvieron sin servicio de energía eléctrica.

“Estuvimos sin luz desde el mediodía. Aumentan las tarifas y el mantenimiento no existe”, reclamó un lector de la zona de El Carmen.

EXPLOSIONES EN EL CENTRO

Por otra parte, ayer se vivió una tensa situación en horas del mediodía en la zona de Plaza Moreno. En un momento de mucha circulación de peatones, se produjo la explosión de una cabina ubicada en la esquina de 12 y 50 que alarmó a todos.

De un momento a otro se empezaron a escuchar explosiones que, según describieron testigos a este diario, se parecieron a “un show de fuegos artificiales”. Pero nada de eso estaba ocurriendo. ¿Qué sucedió?. Según le contó una empleada que trabaja en una dependencia oficial y filmó todo desde su oficina ubicada en la Torre 1, “explotó una garita de luz, que creemos que es de Edelap”. Y agregó que las explosiones “duraron no menos de 30 segundos”.

Tal como se ve en el video que acompaña está publicado en eldia.com, los ocasionales transeúntes se sobresaltaron al escuchar las fuertes explosiones. También se observan los chispazos que se produjeron por el desperfecto en una zona de ese espacio público muy cercana a la garita de seguridad del municipio.

La mujer que habló con este diario dijo que “salió fuego” una vez que culminaron las explosiones.

Desde Edelap informaron que están al tanto de lo ocurrido y que “el personal realiza la correspondiente reparación”. Asimismo se indicó que “no hay usuarios afectados”.

Por otra parte, desde la compañía de distribución de energía eléctrica de la ciudad se informó que hoy habrá cortes programados para realizar trabajos de mantenimiento en distintas zonas: entre las 9 y las 15 horas en la zona de 501 a 508 de 15 a 21, y adyacencias, Manuel B. Gonnet; y en la misma franja horaria en la zona de 167 a 173 de 515 a 516, Melchor Romero.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, se informa desde la empresa Edelap.