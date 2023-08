Elecciones 2023.- "Si no elegís, otro está eligiendo por vos", dijo Axel Kicillof en el último tramo de la campaña rumbo a las PASO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a la población que este domingo en las PASO 2023 vote por Unión por la Patria para "estar mejor", mientras que dejó un mensaje: "Llamamos al pueblo a votar porque si no elegís, otro está eligiendo por vos". Además expuso la necesidad de "defender todo lo logrado" en estas elecciones 2023 y en ese marco advirtió que las propuestas de la oposición "hoy aparecen sin maquillaje y son horribles".

El economista analizó la última semana de campaña en una de sus recorridas por San Nicolás, donde supervisó obras viales y charló en profundidad con la militancia.

Kicillof, "tranquilo" en el último tramo de cara a las Paso 2023

Sobre cómo vive este tramo de la campaña Kicillof dijo que "con intensidad y con la necesidad de llamar a nuestro pueblo a votar porque si no elegís, otro está eligiendo por vos", y al ser consultado acerca de por qué los bonaerenses lo tienen que votar a él y a Sergio Massa respondió: "Porque estamos haciendo obras que no se hacían hace décadas en educación, en salud y en seguridad. Cuando observamos la campaña de la oposición, hay una suerte de competencia a ver quién te va a quitar más derechos, quién va a echar más gente, quién va a sacar leyes de flexibilización más duras, quién va a recortar más presupuesto, quién le va a hacer más la venia o se va a arrodillar más ante los acreedores y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos la ventaja de que hoy las propuestas de la derecha aparecen sin maquillaje. La provincia de Buenos Aires necesita más salud, más educación, más rutas, mejores puertos, las computadoras, los pibes en las escuelas, los viajes de egresados, y más universidades. Es raro el discurso de la derecha, tan descarnado. Es una propuesta que va en contra de la producción nacional, piensan que es mejor traer todo de afuera. Lo que nos proponen es horrible: no son propuestas, son amenazas".

Luego recordó que "la historia del parque industrial de Florencio Varela, que recorrí en el año 2000 y habíamos abierto en la época de Cristina. Tenía 5 empresas instaladas que se iban a ir en el macrismo. Una porque le abrieron las importaciones, otra por los tarifazos en dólares, otra porque no había crédito en el Banco Provincia ni en ningún lado, y otra porque no tenía ventas porque había una caída del salario generalizada el mercado interno. El otro día volví y tenemos 36 empresas radicadas". Y agregó: "Creció muchísimo el parque industrial, las que se querían ir, se quedaron y hay 50 más en proceso de instalación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la mejor tasa de desocupación de los últimos 8 años: 8%. Estamos creando empleo, estamos expandiendo la producción, pero faltan cuestiones básicas, como el salario de algunos sectores. Tal vez había una expectativa de que se iba a recuperar más rápido e íbamos a volver a como estábamos en 2015 y está costando. ¿Por qué hay que votar a Unión por la Patria? No sólo porque vamos a estar mejor sino porque sin el voto y sin el respaldo sin el apoyo y el acompañamiento de las mayorías populares, trabajadoras y de los sectores medios no vamos a tener el poder político que necesitamos para dar las peleas que permiten después mejorar la distribución de la riqueza".

Además sostuvo que "si la economía crece, se está produciendo más, hay más valor agregado, hay más ingreso y el salario no crece: alguien se lo está quedando. Evidentemente, con la paritaria no es suficiente, hay que poner la fuerza del Estado para que se pueda mejorar el salario, la distribución". En ese sentido manifestó que "el Estado tiene que estar trabajando para generar balances y equilibrios. No puede ser que se produzca más y se la lleven cuatro vivos. Esto necesita respaldo político. Necesitamos que se vote a Massa, necesitamos que se vote a Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires para tener esa espalda que se necesita para discutir con el Fondo. El FMI impone un programa económico y no le importa cómo están los salarios en la Argentina. Tenemos que discutir y confrontar con el FMI a pesar de deberle plata. Y esta es una cornisa muy finita por la que hay que transitar y si no es con el apoyo de la sociedad, no se consigue".

Elecciones 2023: Massa y su mandato bonaerense

Sobre si Massa puede gobernar defendiendo de los intereses de los argentinos dijo: "Sí, no tengo dudas. Obviamente, no tiene lógica pensar que yo en economía estoy exactamente de acuerdo con todo lo que piensa Sergio. Sí tenemos un objetivo común: producción nacional, mejores salarios, más dignidad en el laburo, no quitar derechos laborales, más salud, educación y trabajo. Necesitamos todos nuestros votos para acompañarlo a Sergio y para que entre todos podamos llevar algo tan difícil por el mejor camino. Tengo la convicción de que Sergio va a luchar para que el Fondo no se meta en cosas que no puede meterse y para después eventualmente conseguir la forma de que no esté más husmeando y fiscalizando la economía nacional".

Acerca las cuestiones que cree que le quedaron pendientes en su mandato el gobernador bonaerense dijo que "muchísimo, en cada una de las áreas del gobierno, en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, en vialidad, en puertos, en parques industriales, en frigoríficos, en expandir las universidades, y resaltó que "nos falta un montón en cada una de estas materias. Vinimos a reconstruir y transformar lo que habían destruido. Y eso lleva más tiempo. Obviamente Macri no lo hizo, no lo van a hacer Bullrich, Milei o Larreta. Hablan de ajustar, de cero obra pública, de dinamitar, echando gente. Ellos no van a pelear por los recursos de la provincia, no les interesa".

Candidatos opositores y ¿cambios en el Gabinete?

También se refirió al avance de todos los candidatos de la oposición. "Vamos a ver qué pasa. Cuando ganó Macri las elecciones dijeron que venían 20 años de gobiernos neoliberales, que iba gobernar Macri dos períodos, después Larreta y después Antonia. Estaba Bolsonaro, el golpe que sacó a Evo en Bolivia y en Latinoamérica había una ola neoliberal y duró muy poquito. Volvimos a ganar las elecciones. Ahora está en discusión si en la Argentina va a hacer punta la derecha continental. Esta vez con una diferencia: dicen lo que vienen a hacer. ¿Qué trabajador va a querer que le saquen las vacaciones, el aguinaldo, el convenio colectivo? ¿Qué maestro va a querer que de nuevo no arreglen las escuelas o que le bajen los sueldos? ¿Qué trabajador de la salud va a querer que no haya insumos? ¿Qué agente de la policía va a querer no tener su chaleco antibalas o tener un patrullero que funcione y que le saquen 25 puntos del salario? Hay que ser muy claros. Lo mediático está complicado, porque hay medios hegemónicos que difunden, encubren y persiguen. Entonces no es fácil, y va a tener que ser de nuevo con la militancia, en la calle", aseveró Kicillof.

Mientras que al ser consultado acerca de si habrá cambios de nombres en su gabinete si es que gana precisó: "Todavía no me puse a pensar en el después. Muchos ministros son candidatos, entonces seguramente van a asumir y vamos a tener que rearmar el gabinete. Hay muchas cosas del funcionamiento institucional de la provincia de Buenos Aires que yo cambiaría. Pero son leyes y hasta la Constitución que hay que discutir para agilizar los procesos y expedientes".