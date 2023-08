Otra de “Relatos Salvajes” en La Plata por una discusión vial

La agresividad en las calles es moneda corriente entre quienes se mueven en ellas, ya sea como peatones o como conductores. En La Plata incluso, ya hace un tiempo, el malestar entre los automovilistas es mayor por lo difícil que se hace a veces estacionar o transitar con infractores que suelen hacer más caótico calles y rutas.

Esto se pudo reflejar durante las últimas horas en un nuevo episodio violento en pleno Centro que involucró al conductor de un Citroën Picasso y a un inspector de tránsito de la Comuna. De acuerdo a lo que pudo saber EL DIA, el agente terminó herido luego de que el dueño del rodado le tire gas pimienta en el rostro a raíz de un supuesto enojo por una multa que le hicieron por estacionar mal.

Tal como sucedió en la reconocida película argentina “Relatos Salvajes”, en donde por situaciones que parecían ser menores -sin tanta importancia- se cruzó el límite entre la furia y agresividad, ayer, a metros de Plaza Moreno, un automovilista perdió el control de sus impulsos y reaccionó de la manera más cruel contra un trabajador.

En base a lo denunciado por la víctima ante las autoridades policiales, el ataque ocurrió sobre Diagonal 73 entre 54 y 55. En ese lugar el inspector se encontraba haciendo una multa a un auto mal estacionado cuando fue increpado por su agresor. “En primer lugar me preguntó si le había hecho alguna multa ya que se encontraba estacionado justo en la parada del micro”, contó, y agregó: “Yo le que respondí que no lo había multado, pero que si debía correrlo ya que estaba estacionado en la parada de micros y ahí no se puede estacionar”.

Acto seguido de esta conversación que mantuvieron, el conductor se retiró “muy ofuscado” creyendo que el Inspector al que increpó le había realizado la multa. “Se subió a su Citroën Picasso muy enojado”, agregó el joven.

Si bien arrancó su vehículo, el hecho no terminó ahí. “Yo me encontraba sobre la vereda haciendo las respectivas multas a los autos que se encontraban en el lugar, cuando vi que el hombre frenó a unos metros de donde yo estaba”, contó.

Fue en ese momento que el implicado -tras estacionar- descendió de su auto y se dirigió nuevamente hacia el inspector. “Creí que me iba a hablar nuevamente sobre las multas, pero todo lo contrario, el masculino poseía en su mano un tubo el cual contenía gas pimienta, y me lo roció en la cara a la altura de los ojos”, afirmó el damnificado.

El gas pimienta le provocó ardor y picazón. No conforme con esto, el agresor lo corrió hasta calle 55 con el fin de seguirle tirando el gas. “Cuando llegué a la esquina me di cuenta que ya se había marchado. Busqué a mis compañeros y me trasladaron al Sanatorio Argentino ubicado en las calle de 56 entre 12 y 13”, dijo.

Pese al peligroso suceso, los médicos pudieron atender al agente y según indicaron, lograron estabilizar las heridas que le provocó el gas pimienta. Minutos después del hecho, él y sus compañeros, acudieron a la seccional y radicaron la denuncia correspondiente. Por estas horas las autoridades se encuentran abocados a la investigación del hecho y apoyados por las cámaras de seguridad, intentan dar con el agresor que se dio a la fuga.

Un detenido

En un segundo episodio violento registrado ayer, un motociclista fue detenido en 20 y 50 tras amenazar y pegar con un casco a un Policía. Antes realizó maniobras peligrosas y tenía “aliento etílico”, indicaron.