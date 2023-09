Fumar no solo daña la salud: en La Plata también es muy riesgoso por la inseguridad

La seguidilla de episodios de inseguridad que se viene registrando en el último tiempo en la zona de Parque Castelli, llama la atención. Hay quienes lo adjudican a la proximidad que existe con la zona del Cementerio, aunque la mayoría de los vecinos apunta a las facilidades de escape que brinda la Circunvalación.

Tal como publicó este diario, la semana pasada el mismo sector fue epicentro de un escruche cometido contra una vivienda que pertenecería a la familia de la diputada nacional y, candidata a gobernadora, Carolina Píparo. Una TV y una computadora, formaron parte del botín que fue sustraído de la casa.

No fue el único hecho que ocurrió ese día. Tan sólo unas horas después, a seis cuadras de distancia, al menos cinco personas fueron detenidas cuando intentaban ingresar en una propiedad ubicada en 24 entre 63 y 64, posiblemente con intenciones de robo.

Ambos episodios son apenas una muestra de la inseguridad que padecen los vecinos de ese sector del casco fundacional. Quienes residen en la zona, no exageran sobre el avance de la delincuencia.

Tal es el nivel de marginalidad que acecha en las calles, que además de rejas y cámaras de seguridad, los vecinos ya están incorporando nuevos recursos para evitar convertirse en blancos del delito.

Por ejemplo, en un taller mecánico optaron por soltar dogos de noche con la intención de que los ladrones lo piensen al menos dos veces antes de decidirse a ingresar.

El caso más reciente ocurrió ayer por la madrugada en una vivienda emplazada sobre Diagonal 74 entre 28 y 29. La víctima resultó ser un joven de 28 años, que jamás imaginó que “un pucho” lo dejaría “al borde de la muerte”.

Pese al malestar generalizado que sentía producto de la paliza que le propinó un delincuente armado con dos cuchillas, relató a este diario la serie de tormentos a los que fue sometido en su propia casa.

“Temí por mi vida. Claro que sí. Lo reconozco. En un momento me puse a pensar en qué momento el tipo me clavaba algunas de las cuchillas que tenía en las manos. Me decía ‘si te das vuelta te mato’. Así que tuve que empezar a luchar con mis propios reflejos. Cuando el tipo se me acercaba, mi cuerpo me pedía darme vuelta para enfrentarlo. Pero mi cabeza sabía que si movía la cabeza nomás, me podía matar”, contó ayer en diálogo con este diario la víctima del brutal atraco.

Según expuso, luego de despedir a un grupo de amigos con los que había compartido una comida, decidió salir a fumar. Cuando iba por la mitad del cigarrillo, vivió una pesadilla.

Luego de tomarlo del cuello, el asaltante lo obligó a ingresar a su domicilio por la fuerza. En el interior de la morada, el intruso no escatimó en violencia y lo castigó brutalmente.

Además de inmovilizarlo atándolo de pies y manos, le dio golpes de puño y hasta le provocó un corte en la mano. Con todo este preámbulo, la víctima sólo atinó a escuchar las exigencias del intruso.

Según expuso el joven, que pidió mantener su identidad a resguardo por temor a represalias, el sujeto dio por sentado que en esa casa había una fuerte suma de dólares y droga así que, tras la violenta presentación, comenzó a exigir a la víctima que indicara dónde tenía las divisas estadounidenses y “la merca”, mientras le advertía que estaba dispuesto a “ensartarlo” con las armas blancas que tenía en su poder.

“Decime donde tenés la plata. Estoy seguro de que tenés mucha plata. ¿Y la droga? No me tomes por gil. Sé que te quedan varios saques”, vociferó el ladrón, mientras lo ataba con unas bolsas.

Por espacio de media hora, el sujeto revisó cada espacio de la morada, mientras su víctima permanecía atada y creyendo que en cualquier momento sufriría una estocada mortal.

Fue así que para lograr que le creyera que no tenía ni dólares ni droga, le ofreció su auto, su teléfono, su Smart TV y que se transfiriera todo el dinero que tenía en su cuenta DNI.

El paquete terminó convenciendo al sujeto. No solo vació los depósitos de su billetera virtual, sino que además tomó su iPhone, las llaves de su Ford Fiesta y arrancó, literalmente, la TV de una pared.

Todo apunta a que el sujeto estaba “tan afectado por algún tipo de sustancia”, que no pudo poner en marcha la unidad. Mucho menos pudo cargar el televisor, así que lo terminó abandonando a media cuadra.

“Entre la plata, las llaves del auto, el Smart TV que se rompió, el teléfono debo haber perdido como un millón de pesos. Lo peor de todo es que no volveré a estar tranquilo después de esto”, cerró el damnificado.