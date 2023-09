VIDEO. Patricia Bullrich lanzó un nuevo spot de campaña donde propone "terminar con el kirchnerismo"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Burllrich, reiteró en las últimas horas sus intenciones de "terminar con el kirchnerismo" en su spot de campaña donde aseguró que "los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado".



"Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado, es ahora y para siempre", expresó Bullrich en el video de menos de un minuto que comenzó a difundirse en los medios de comunicación audiovisual, de cara a las elecciones del 22 de octubre.



A un poco más de 30 días de los comicios, el cronograma electoral establece que este domingo, se dará inicio nuevamente a la campaña en los servicios de comunicación audiovisual, ante lo cual se conocerá una nueva tanda de spots de cada fuerza.



La ex ministra de seguridad sostuvo que aunque "Argentina tiene todo, los argentinos no tenemos nada".



"Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo", apuntó.



A su vez, Bullrich continuó: "Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que le hacen la vida imposible todos los días".



El video concluyó con la consigna de "un país ordenado", luego de mostrar imágenes del discurso de la candidata, con sectores populares, del campo, de escuelas y de protestas.



Además, se mostraron fotografías de referentes del sindicalismo y del Gobierno como el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner, el referente de Frente Patria Grande, Juan Grabois, los dirigentes de Camioneros, Pablo y Hugo Moyano y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

LOS ARGENTINOS TENEMOS TODO PARA SER UN PAÍS ORDENADO.

TE PROPONGO TERMINAR CON EL KIRCHNERISMO.#EsAhora. Y es para siempre. 🇦🇷 pic.twitter.com/xEx8Qo4r7o — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2023