Desembarcarán 300 gendarmes en La Plata y le buscan lugar a la base: harán un "mapa del calor" con las zonas más calientes

En medio de fuertes cruces entre los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, ayer se confirmó que enviarán unos 1.000 gendarmes en los próximos días al territorio bonaerense, para darle pelea a la inseguridad e intentar ponerle freno al avance del narcotráfico.

Una de las ciudades elegidas para el desembarco de las fuerzas federales es La Plata y, según le confirmaron a EL DIA fuentes de seguridad, el operativo ya está en marcha. En ese sentido dieron detalles de cómo será la organización y aceleran los tiempos para que comience a funcionar lo antes posible, porque la situación lo amerita.

Este diario pudo saber que las autoridades se encuentran abocadas a buscarle un lugar físico a la base operativa. Adelantaron que se construirá con módulos similares a los contenedores y que tendrán una capacidad para albergar a 150 gendarmes por turno, por lo que tomando en cuenta las rotaciones, serán no menos de 300 los efectivos que estarán abocados al refuerzo de seguridad en La Plata.

Esta fuerza trabajará con la modalidad de "unidades móviles", y tendrá el apoyo de Prefectura (actualmente apostada en las costas de Berisso y Ensenada), de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (que se encuentra en los aeropuertos). Además se informó que tendrá intercambios para coordinar tareas con la Bonaerense ya que se pautarán reuniones una vez por semana, de las cuales también participará el Municipio.

De esas reuniones saldrá el llamado "mapa del calor", en donde se definirán las zonas más calientes en materia de delito. Las "cálidas", pintadas de rojo, serán aquellas donde existe un alto índice de delincuencia, en contraposición con las "más frías", identificadas con tonos celestes.

"Los gendarmes van a actuar en conjunto con las fuerza policiales en las zonas rojas", explicaron. Esa llamadas "zonas rojas" platenses serían las de El Mercadito, La Favela, Melchor Romero, El Mondongo y la Megatoma de Los Hornos, entre otras. Manifestaron que Gendarmería estará armada, para darle pelea a los narcos ya que el objetivo es intervenir en los barrios donde el narcotráfico está arraigado.

También se prevé la instalación de retenes y controles vehiculares, que irán variando el lugar. "La idea es cambiar el concepto. No dejar puestos de control fijos porque sino los delincuentes saben donde estás y te esquivan. Así los podemos sorprender", dijeron las mismas fuentes ante la consulta de EL DIA. "Por eso las llamamos unidades móviles", agregaron.

Según se pudo saber, esta semana se firmará la resolución creando el comando que, como quedó dicho, lo integrarán las cuatro fuerzas federales. Se trata de un modelo que ya se adoptó en Villa Mascardi y en Rosario, y que "está funcionando bien. Se reúne todos los martes el comité de seguridad que integra la intendencia, la provincia y Nación". Así fue que confirmaron que la comuna platense formará parte del comité que se creará en La Plata.

En ese sentido adelantaron que el comando estaría en funcionamiento en el mes de abril, aunque aclararon que habrá que esperar para que la unidad permanente sea construida, lo cual no demandará demasiado tiempo. Es por ese motivo que se está evaluando dónde será instalada, ya que debe ser construida en un "lugar estratégico".

Los cruces

Cabe recordar que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández anticipó en su participación en el Congreso, cuando fue a dar explicaciones por la situación en Rosario, que diagramó la instalación de cinco bases operativas en el Conurbano, donde además de La Plata se apostarán en Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre.

Pero días atrás, carta mediante, el gobernador Axel Kicillof pidió explicaciones sobre la decisión del ministro sin, supuestamente, hacérsela conocer a su administración, principalmente a Sergio Berni, a cargo de la Seguridad bonaerense, aunque fuentes provinciales aseguraron que ese misiva fue “una nota casi protocolar para saber a dónde van los gendarmes y qué tareas van a desempeñar”.

Aníbal Fernández, al parecer por pedido del presidente Alberto Fernández para bajar tensiones dentro de la interna, salió a responder esa carta aunque, fiel a su costumbre, no dejó el tono confrontativo: “No hay nada para informar que no se encuentre en manos de sus funcionarios”, dijo el titular de Seguridad en su misiva.

“¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”, dijo Aníbal F., en un claro mensaje al gobernador y su ministro, con quien reconoció aún no tiene diálogo: “El señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales. Habla con semidioses, como en la mitología griega. Nosotros hablamos con los serios”, ironizó en declaraciones radiales.

En ese marco, oro dato que trascendió es que la conducción política de los comandos estará en manos de Mercedes La Gioiosa, secretaria de Política Criminal de la cartera de Fernández, mientras que la conducción operativa recaería en un jefe de Gendarmería.