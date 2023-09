Sin luz y sin agua: la bronca de numerosos usuarios

Numerosos vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada sufrieron ayer las consecuencias de un corte de luz que, además, resintió el servicio de suministro de agua, tal como indicaron desde ABSA. Los frentistas utilizaron las vías de comunicación del diario, tanto el WhatsApp como el teléfono 425-0101 para manifestar sus reclamos por la situación, y ante la falta de precisiones desde Edelap respecto de a qué se debía el corte de energía ni cuándo iba a ser subsanado. La empresa prestadora, por su parte, afirmó al ser consultada que se trató de “cortes programados”. Y que en torno a las 10.30 la situación comenzaba a normalizarse.

Mientras, desde Absa indicaron que “luego del corte de energía registrado durante la madrugada y parte de la mañana de hoy (por ayer) en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara, se restablece de forma paulatina el servicio de agua en la Región”. Además indicaron que “el establecimiento está nuevamente en producción, permitiendo la puesta en marcha gradual de los bombeos de las Estaciones Elevadoras de Agua de Bosque y de Ensenada, y la paulatina recuperación del servicio”.

Pese a ello aclararon que “es posible que se registre baja presión de agua en algunos sectores de las redes de La Plata, Berisso y Ensenada”, algo que manifestaron distintos frentistas a lo largo de la jornada.

QUEJAS POR las fallas en los servicios

En la zona de 117 y 64, Norma le dijo a este diario que se quedaron sin suministro pasada la medianoche y que a la mañana seguían en la misma situación. “Siempre pasa lo mismo. Llamás y llamás y nadie te atiende. Hicimos el reclamo pero queremos que nos digan qué pasó y cuándo va a volver la luz”.

Sergio, de la misma zona, también se quejó del servicio: “Me di cuenta que se cortó a la madrugada y cuando me levanté para llevar a los chicos al colegio me di cuenta que estamos igual. Necesito trabajar en mi casa con la computadora y no voy a poder, porque tampoco me funciona internet. Y encima me quedo sin agua porque sin la bomba no sube agua al tanque. Siempre la misma historia en este barrio”.

En la zona de Plaza España también se encuentran sin luz y aseguraron que varias escuelas de la zona debieron suspender las clases. “Nos mandaron a los chicos a casa porque sin luz no tienen agua y no pueden dar clases”, se quejó una madre. Se pudo averiguar que hubo suspensión de actividades tanto en la Primaria 43 como en la escuela Euforión. Por otro lado reportaron que un corte de luz afecta desde anteanoche la zona de 6 y 44.

EN BERISSO Y ENSENADA

En tanto, en Berisso padecieron una situación similar. Marcelo, uno de los damnificados, contó que “desde la 1 de la madrugada estamos sin luz. El corte va de 122 y 66 a 123, de 10 a 12. Siempre pasa lo mismo en esta zona”. También reportaron inconvenientes en 122 bis, de 10 a 12, y manzanas adyacentes. “Por favor, que alguien nos ayude. Siempre se corta la luz. Ya llevamos 8 horas sin luz”, aseguró Santiago antes de las 8 de la mañana de ayer.

Desde Ensenada también llegaron reclamos. En este caso Fabián le dijo a EL DIA que en “la zona de El Dique estamos sin luz desde la madrugada”. Y luego ironizó: “Por las constantes fallas den el servicio esto es Argentina, mezcla de Venezuela y África”.

Desde Edelap aseguraron que se trataba de “obras programadas en la red que se realizaron durante toda la noche. Se informó a usuarios y en nuestras redes”. Y agregaron que “las zonas estaban siendo normalizadas”.

SIN AGUA Y LA DENUNCIA DE ABSA

Por su parte, Absa envió un comunicado para denunciar un “prolongado corte de energía” que afectó al funcionamiento de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi.

“Absa informa que debido a un prolongado corte de energía que se registra desde esta madrugada (por ayer a la madrugada) en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara, se encuentra afectado el servicio de agua en la región”, aseguraron desde la empresa prestataria. Informaron que “se ha activado un operativo para mantener el funcionamiento de dicho establecimiento mediante energía alternativa. Sin embargo, la operatividad del establecimiento potabilizador se ha visto disminuida en su capacidad de producción motivando la realización de maniobras que derivaron en la detención de las Estaciones Elevadoras de Agua de Bosque y de Ensenada”.

Para finalizar precisaron que “por tal motivo, se puede registrar falta de agua en el casco urbano de La Plata, y en Ensenada y Berisso, principalmente en aquellos domicilios que no cuenten con la capacidad de almacenar el líquido en tanque de reserva o cisternas”.

Luego, en una actualización de la información, se indicó: “Después del corte de energía registrado durante la madrugada y parte de la mañana de hoy (por ayer) en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara, se restablece de forma paulatina el servicio de agua en la región”.