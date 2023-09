Kicillof contra Milei: “Más casta no se consigue”

El gobernador Axel Kicillof criticó con dureza al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que en la década del ‘90 “se afanó la guita de los laburantes con las privatizaciones”.

En la inauguración de un nuevo paso bajo nivel en Florencio Varela, el mandatario bonaerense señaló a Milei como parte de la “estafa” de las AFJP. “Ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín de infantes o la escuela. Díganle a los jubilados que quieren volver a las AFJP. Yo fui víctima de esa estafa. Me sortearon y me pusieron en una AFJP. Yo aportaba y la plata iba a la cuenta de un banco, que la cobraba con una comisión. Cuando los laburantes sumábamos, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas. Fue una estafa”, sostuvo.

En ese marco, recalcó que “ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Maxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000” y se preguntó: “¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? ¡Más casta no se consigue!”.

“¡Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos es choreo y curro, Milei! Eso es afanarse la guita de los que laburan. Vos viviste de eso y cobraste de eso. Ni los jubilados, ni los estudiantes universitarios, ni los laburantes pueden votar a la derecha. No es un ensayo, no es una interna, sino que se deciden los próximos 20 años de Argentina”, agregó.

Sobre el final de su discurso, el gobernador bonaerense destacó “al ministro de Economía, Sergio Massa, que lo vimos resolver Ganancias, devolver el IVA de las compras a los trabajadores y sectores medios. Vimos la antesala de la próxima presidencia del compañero Massa trabajando todos los días para mejorar salarios y jubilaciones, y para cuidar lo que es de todos”.

ESCRITURAS

Por otra parte, y en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, Kicillof, encabezó junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el acto en el que se otorgó el título de propiedad gratuito número 100 mil. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con la participación de la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

“La falta de escrituras es un problema que se observa en toda la provincia de Buenos Aires: hay muchas familias que han estado esperando durante tantos años, y que ya se habían resignado a no contar con el título que acredita la propiedad de sus viviendas”, expresó.