Más reclamos a Edelap por problemas con el servicio de luz en La Plata

Los reclamos por los problemas con el servicio de luz no cesan en La Plata. Este sábado, desde temprano, vecinos de La Loma dieron cuenta de nuevas interrupciones de forma intermitente, lo que generó malestar no sólo por la falta de energía en los hogares sino también por el peligro que la situación representa para los electrodomésticos.

Una usuaria de 41 entre 20 y 21, Cristina, enfatizó esta mañana que "no puede ser, otra vez se volvió a cortar la luz, venimos padeciendo una seguidilla de cortes repetitivos".

"Se cortó a las 7 de la mañana, volvió y a las 9 se volvió a interrumpir por un lapso de una hora. A las 10 retornó y todavía tenemos, pero es un peligro, tenés que desenchufar todo porque no sabés cuándo se puede cortar la energía de nuevo", afirmó.

Pero la situación era peor para una vecina de 38 y 14, Lupe Marín, quien denunció que "otra vez estamos con cortes intermitentes". Según dijo, ofuscada, "se me quemó el lavarropas por esta situación". "La empresa no responde, ponen una contestadora automática que no sirve", afirmó.

Otros usuarios de la zona advirtieron por la falta de funcionamiento de semáforos de la diagonal 73 a la altura de La Loma.

Asimismo, Aida, de 27 entre 484 y 485, remarcó que "se cortó la luz por varios minutos, pero luego retornó". "Nos asustamos porque siempre hay cortes por acá", dijo.

Por otro lado, en Los Hornos aseguraron que un camión de gran porte arrasó con el tendido eléctrico en la zona de 152 entre 72 y 73. "Pasó y a eso de las 9.30 derribó cuatro postes y los cables se cayeron al suelo", describieron. Respecto de este cuadro, afirmaron que "si bien no se cortó la luz, estamos con baja tensión, hasta explotaron algunos foquitos".

"Hubo chisporroteos, se quemaron lamparitas. Está todo en el piso. Es un caos y un peligro para los niños", comentaron los frentistas de la zona.

A las 14, Edelap informó a este medio el restablecimiento: "Todas las zonas mencionadas cuentan con el servicio eléctrico funcionando con normalidad".