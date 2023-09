Una zona de Villa Elisa afectada por los cortes de agua

Este último fin de semana, los vecinos de Villa Elisa sufrieron el corte en el servicio de agua que se prolongó por dos días y no reciben respuesta por parte de ABSA. "No es la primera vez que pasa, si se corta durante un fin de semana no vuelve hasta el lunes", detalló una vecina.

Según informaron, una de las zonas afectadas es la de 421 y 10, donde los frentistas denunciaron: "Nos pasó algo igual el otro fin de semana". Asimismo, señalaron que otra de las razones que pudo haberlo provocado fue el corte de luz que hubo en la zona ayer en horas de la mañana hasta la tarde.

"La luz volvió, pero el agua todavía no. Recién el lunes lo pueden arreglar", manifestó con malestar por la escasez del servicio esencial.