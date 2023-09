Pese a todo, los vecinos no bajan los brazos en la lucha contra el delito

Muchos sectores de la población debieron modificar sus costumbres por la inseguridad reinante, en actitudes que van desde la imposibilidad de disfrutar las veredas en charlas con los vecinos o permitirles a los chicos salir a jugar en el frente de las viviendas, hasta la adopción de numerosas medidas de defensa de las propiedades, tales como colocación de alarmas, rejas, rollos de alambres de púa y cuanto método exista para frenar a la delincuencia.

Ahora algunas estaciones de servicio de nuestra zona decidieron cerrar por la noche y abrir después de las 6 de la mañana a raíz de la ola delictiva que las tiene entre los blancos muy buscados. Tal como se informó ayer en este diario, en distintos establecimientos que adhieren a esa forma de trabajar se indicó que, después de las 22 no hay suficientes patrulleros realizando rondas y que eso los deja sin resguardo.

En la mayoría de los casos se trata de estaciones que son franquicia de alguna de las petroleras. De esta situación también dieron cuenta taxistas y remiseros que tratan de tener sus vehículos abastecidos para que las madrugadas no los tome con los tanques vacíos.

En otras palabras, en lugar de que los organismos de seguridad del Estado se ocupen de combatir eficazmente a los delincuentes, es la sociedad toda la que tiene que replegarse, dejar sus actividades lícitas, perder dinero, poner en riesgo fuentes laborales y, también, como fruto no deseado, claro está, abrir la alternativa de que no pocos automovilistas se queden varados en las calles en horas nocturnas, lo cual también implicaría un agravamiento de la inseguridad.

En los últimos meses vinieron arreciando robos millonarios en viviendas de La Plata y del resto de la región, sobre todo en perjuicio de personas mayores que, además, fueron golpeadas con dureza por los ladrones. En estos episodios los delincuentes contaban con datos certeros sobre recientes operaciones de índole económica que habían realizado sus víctimas. En el caso de algunos barrios se registraron robos contra edificios de propiedad horizontal, en pisos altos.

La delincuencia se muestra mucho más activa y eficaz que las fuerzas de seguridad. Se concretan en forma continua atracos a comerciantes, a los que se amenaza de muerte previamente; ataques a piedrazos contra locales comerciales, luego saqueados; robos de magnitud en barrios cerrados de la zona. Afortunadamente, los vecinos aún no bajaron los brazos, todavía se reúnen y piden explicaciones a las autoridades de Seguridad, ofrecen sugerencias.

Está claro que la enumeración de distintos delitos realizada en el párrafo anterior es meramente ejemplificativa. No debe olvidarse tampoco que se habla, tan solo, de los delitos que son denunciados. No de los ocurridos y que las víctimas ni siquiera encuentran motivo para ir a la comisaría a denunciarlos. No es que lo hagan por desinterés, sino porque presumen que perderán tiempo. Inclusive, en algunas dependencias policiales los inducen a que no formulen presentación alguna.

Sin embargo, debe insistirse en esta afirmación: afortunadamente, los vecinos aún no bajaron los brazos, todavía se reúnen y piden explicaciones a las autoridades de Seguridad, ofrecen sugerencias. Creando grupos vecinales de alerta, ellos vienen demostrando en los últimos años su voluntad de cooperar con la Policía y también con las fiscalías intervinientes. Citaron a jefes policiales a sus reuniones y cruzaron con opiniones, además de haber ofrecido siempre datos que podrían servir para investigar muchos delitos e identificar a sus autores. Por otra parte, en muchas ocasiones –y esto debiera preocupar- se ocuparon de detener a delincuentes.

Debe insistirse en que solo una mayor presencia policial en las calles, una suficiente cantidad de patrulleros realizando rondas y una actitud más diligente de las fuerzas de seguridad permitirá quitarles a los delincuentes el control de las calles. Lo que también está en juego es el principio de autoridad, que el Estado perdió hace mucho y que debe recuperar en plenitud.