Profesionales del engaño Los celos y las trampas para tentar a posibles infieles

Las inseguridades, los celos y el miedo a la infidelidad son un combo explosivo para personas que viven con el temor a que sus parejas los engañen. Esto puede llevarlos a incurrir a maniobras o practicas cuestionables para poder comprobar si está sucediendo lo que piensan o no. Para ellos quebrantar la barrera de la privacidad y revisar el celular puede ser algo de todos los días, leer los mensajes, mirar sus contactos de redes sociales con quienes interactúan o a quienes le ponen like.

Cruzar ese límite implica una intromisión en la privacidad que algunos no están dispuestos a hacer, pero para otros no solo es moneda corriente sino que muchas veces no es suficiente, no se conforman solo con revisarles las cosas sino que se sumergen en una red de mentiras y búsquedas -que no llevan a buen puerto- con tal de comprobar que sus sospechas son ciertas.

Esta locura por comprobar la lealtad de sus parejas fue percibida por Brandan Balasingham, un joven estadounidense que levantó un negocio alrededor de los celos de la gente. Él es el creador de “Loyalty-Test”, un sitio web en el que las personas contratan a “simuladores” para que intenten conquistar a sus parejas y ver como reaccionan estos.

La plataforma aún no está disponible en Argentina, pero su creación despertó todo tipo de debates por estos lares. ¿Cuáles son los límites a la hora de comprobar una supuesta infidelidad? ¿Un posible engaño justifica planear esta mentira con tal de hacerlos “pisar el palito”? ¿Qué pasa después, acceda o no la pareja sigue igual?

Muchas preguntas, pocas respuestas concisas, muchas suposiciones, es que tal como alegaron vecinos en diálogo con El Día, “hay que estar en el lugar” es que “uno puede decir que nunca haría algo así, pero llegado el momento nadie sabe como actúa”.

“Yo hoy no lo haría”, aseguró Martín (37) pero reconoció que en otro momento de su vida “cuando era más joven, me hice perfiles falsos o enviaba mensajes a través de plataformas que permitían resguardar mi identidad para ver que pasaba. Cuando sospechas y te comés la cabeza no hay límites”, aseveró.

El que busca encuentra

¿Qué se espera cuando se contrata un servicio de este tipo? Puede ser que las ganas de encontrar algo superen todo. Tal vez, “es que si buscas es porque algo ya presentís”, sostuvo Agustina (28), “yo ni loca hago algo como eso, pero si revisé celulares y encontré cosas que no quería ver, por eso nunca más lo volví a hacer. El que busca encuentra y no quiero encontrar”, agregó segura.

“Me parece un montón recurrir a eso, es completamente innecesario porque vos mismo estás generando una situación de ‘infidelidad’ solo para convencerte de que te mienten”, analizó Adriana (32), “es algo que nunca haría, tampoco revisaría el celular, yo considero que si hay dudas de algo se habla y punto”, expresó segura.

“De más joven me hice perfiles falsos y enviaba mensajes para ver qué pasaba”

Su planteo abre otro interrogante, en el caso de que la persona acceda ante la tentación del “simulador”, la situación es ficticia y generada por uno mismo, no es una infidelidad preexistente la que se comprueba. En esa línea Guillermina (28) observó que le “parece una gansada total”, ya que por un lado “no determina si ya te eran infiel o si te arranca a ser infiel con esa persona por redes, es rarísimo” mientras que por otro lado consideró que “tenés que estar muy mal para someterte a algo así, muy enfermo de celos. Creo que si llegas a ese punto es mejor estar sola, vas a estar más tranquila”.

¿Cuestión de edad?

Los celos pueden desarrollarse en cualquier momento de la vida eso no hay dudas, pero como muchos coincidieron en que como se los toman o como se reacciona al respecto depende de la etapa en la que se encuentre. Es que así como Martín que reconoció que de más joven adoptó una actitud que hoy en día no tendría, Laura (39) opinó que de “chica si lo hubiese hecho, pero sin pagar ni contratar a nadie”.

“No creo que una persona grande caiga en esto, sinceramente creo que no funcionaria”, estimó Alejandra (37) por su parte. “Es raro que alguien caiga en perfiles falsos o que se dejen seducir por personas desconocidas, por ejemplo a mi si me escribe alguien que no conozco no le doy bola. No digo que esté bien, pero si sospechas algo es mejor revisarle el celular y listo”, añadió la mujer.

“Revisé celulares y encontré cosas que no quería ver, por eso nunca más lo volví a hacer”

En línea con esto Juana (29) sostuvo firmemente que no intentaría tender este tipo de trampas ya que “si querés comprobar si te es infiel no es necesario recurrir a alguien extraño, hay que buscar en el círculo cercano a esa persona”.

Estas artimañas no hacen más que “incentivar el control y los celos en la pareja, además de que me parece una actitud hasta infantil recurrir a este tipo de cosas, si somos adultos tenemos que poder hablar lo que pasa”, dijo tajante Magalí (28) quien de todos modos entiende que siempre “puede generar curiosidad saber si hay alguna otra persona, pero comprobarlo puede llegar a ser mortificante, por eso es mejor no avanzar con estas prácticas”.

Los celos pueden ser el motor para cometer acciones de las que pocos se enorgullecen, pero por el momento los platenses coinciden en que contratar a “profesionales del engaño” para embaucar a posibles infieles es algo a lo que no están dispuestos hacer. De todos modos la aplicación aún no está disponible en Argentina, pero será cuestión de tiempo para que algún oportunista aproveche el envión para comenzar un nuevo emprendimiento, pero por el momento tranquilos infieles que estos profesionales no están al acecho.