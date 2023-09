La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá varios partidos interesantes en la Copa de La Liga Argentina, donde Estudiantes visitará a Racing y donde Boca hará lo propio ante Tigre, en la Bombonera. Además, juega Lionel Messi en el Inter Miami antes de sumarse a la selección argentina para los encuentros de eliminatorias. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

14:00 Instituto vs. Banfield DGO/TNT SPORTS

14:00 Defensa y Justicia vs. Sarmiento DGO/ESPN Premium

16:15 Argentinos vs. Atlético Tucumán DGO/ESPN Extra

16:15 Rosario Central vs. Talleres DGO/TNT SPORTS

18:30 Boca vs. Tigre DGO/ESPN Premium

20:30 Racing vs. Estudiantes DGO/TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:15 Niza vs. Strasbourg STAR +

15:30 Lyon vs. PSG ESPN 3/STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Crystal Palace vs. Wolverhampton STAR +

09:50 Liverpool vs. Aston Villa DGO/STAR +/ESPN

12:20 Arsenal vs. Manchester United DGO/STAR +/ESPN

BUNDESLIGA

10:15 Eintracht Frankfurt vs. Köln ESPN 2/STAR +

12:20 Union Berlin vs. RB Leipzig STAR +

LIGA DE ESPAÑA

11:00 Mallorca vs. Athletic Bilbao DGO/ESPN 3/STAR +

13:30 Atlético Madrid vs. Sevilla DGO/Dsports

15:50 Osasuna vs. Barcelona DGO/STAR + / ESPN

16:00 Girona vs. Las Palmas DGO/Dsports

US OPEN

12:00 Octavos de Final ESPN Extra/STAR +

13:00 Octavos de Final ESPN 2/STAR +

20:00 Octavos de Final ESPN 2/STAR +

SERIE A

13:20 Inter vs. Fiorentina ESPN 3/STAR +

13:20 Torino vs. Genoa STAR +

13:30 Cremonese vs. Sampdoria DGO/DSPORTS+/1613

15:30 Lecce vs. Salernitana ESPN Extra/STAR +

15:30 Empoli vs. Juventus STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 New York Red Bull vs. Philadelphia Union Apple TV

23:00 Los Ángeles FC vs. Inter Miami Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

15:10 Alvarado vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

15:30 Guillermo Brown vs. Agropecuario TYC SPORTS PLAY

15:40 Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia (Jujuy) vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing de Córdoba vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

18:30 Atlético Rafaela vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

19:00 San Martín (SJ) vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

11:00 Gremio vs. Cuiabá STAR +

16:00 Corinthians vs. Palmeiras STAR +

16:00 Fluminense vs. Fortaleza STAR +

18:00 Botafogo SP vs. Sport STAR +

18:20 Cruzeiro vs. RB Bragantino ESPN Extra

18:30 América Mineiro vs. Santos STAR +

18:30 Bahía vs. Vasco da Gama STAR +

20:30 Sao Paulo vs. Coritiba STAR +

F1 - GP DE ITALIA

09:55 Carrera STAR +

MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

10:30 Segunda fase DGO/DSPORTS 2/1612

CICLISMO - LA VUELTA

10:30 Etapa 9 STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

15:45 Ankaragucu vs. Fenerbahce STAR +

INDYCAR SERIES

16:00 Portland International Raceway ESPN 4/STAR +

NASCAR CUP SERIES

19:00 Darlington DGO/DSPORTS MOTOR/1614

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Houston Astros vs. NY Yankees ESPN 3/STAR +