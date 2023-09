VIDEO. Tierras cercanas al arroyo El Pescado: retoman tratamiento en comisión en medio de la polémica

Los vecinos de Villa Garibaldi y Parque Sicardi siguen expectantes con lo que pueda pasar hoy con respecto a las tierras protegidas en torno al arroyo El Pescado en La Plata. Como se sabe, se trata de un conflicto de aguas divididas. Por un lado, un grupo se opone a que la Municipalidad avance con obras en la zona porque podría provocar daños irreparables en los humedales. Y por otro, están quienes compraron terrenos en ese sector y sueñan con construir su casa allí, incluso muchos han llegado a edificar, se estima alrededor de 600 familias.

En medio de las expectativas que existe por las decisiones que se tomen en la Municipalidad con respecto a las tierras situadas a la altura de 16 desde 659 hasta 670, está previsto para hoy el reanudamiento de la reunión de Comisión de Planeamiento Urbano y Tierras para tratar la cuestión de la "rezonificación en el Humedal del arroyo El Pescado". La sesión había sido postergada tras pasar a cuarto intermedio a raíz de la controversia a que dio lugar el tema.

Los vecinos ambientalistas plantearon que "la modificación prevé que se mueva el límite de construcción y efectivamente ahora se pueda construir sobre la planicie de inundación del humedal".

"Los habitantes del barrio no pueden entender cómo después de tener los barrios del sur inundados, el gobierno local impulse esta modificación sin previo aviso ni consenso social", manifestaron.

El otro grupo, en cambio, espera los permisos para poder construir sus viviendas en los terrenos adquiridos. Asimismo, denunciaron que a causa del conflicto algunos vecinos hasta han sufrido el corte de servicios básicos como la luz.

"Somos unas 600 familias afectadas, muchas compramos el terreno y necesitamos construir nuestra casa para vivir, pero el juzgado nos impidió hacerlo por las acciones del Municipio", señalaron.

"Otras familias ya han construido sus viviendas, incluso mediante el programa Procrear, y sin contemplar la situación por pedido del Municipio hasta les han sacado el medidor de luz", afirmaron.

En cuanto al reclamo ambientalista, objetaron que "no es un área de humedal como sostienen ellos, sino una zona protegida". Asimismo, cuestionaron que "la ley provincial menciona como límite la calle 659 y no la 670 como sostiene el Municipio". "Si el Municipio no corre la calle como nosotros necesitamos, vamos a ampliar la demanda", advirtieron.

Cabe recordar que un grupo se opuso a que la Municipalidad realice obras de urbanización en la zona, en tanto que el otro grupo si bien reclama que les permitan edificar, también se mostró disconforme con las autoridades precisamente por "intentar avanzar con topadoras en terrenos adquiridos y en zonas donde ya se levantaron viviendas". "El tema a la Comuna se le fue de las manos", plantearon".

"Se debate a puertas cerradas"

En el marco del tratamiento de la modificación de la ordenanza vigente, manifestantes a favor de la protección ambiental concurrieron a la Municipalidad de La Plata, donde cuestionaron que "hoy se debate a puertas cerradas, no nos dejan entrar a los vecinos". En ese sentido, dijeron que "estamos expectantes".

Respecto de la modificación en la que busca avanzar el Municipio, explicaron que "se retoma la ampliación de tres cuadras, modificando la Ordenanza existente, para que se habiliten las manzanas que están loteadas".

"La ordenanza actual limita las construcciones hasta 670, desde 7 a 22. Pero la modificación prevé ampliar las construcciones hasta 673", sostuvieron

Según lamentaron, de concretarse la medida "impacta porque se sigue avanzando sobre el humedal".

"No es que no queremos que la gente no construya, pero con este intendente se ha avanzado en las construcciones, no controla, porque si uno recorre el barrio más allá de la 670, las construcciones siguieron", plantearon.

"La Municipalidad no controla, somos los vecinos los que decimos, miren: 'están entoscando, están enmojonando, están abriendo calles... Entonces, quién nos garantiza a nosotros que dentro de 6 meses no hagan otra ordenanza hasta la 686", expuso.