Gritos, miedo y fuga en un frustrado asalto en una dietética del Centro

Cuesta creer que cerca de las 4 de la tarde de una jornada hábil, en pleno centro de La Plata, con el fluido movimiento peatonal y vehicular que se registra a diario, un ladrón se haya animado a tanto.

Igual, con el paso del tiempo y los últimos episodios conocidos en la Ciudad, el delito ya demostró que nada lo frena.

Lo que no siempre tiene garantizado es el éxito, porque existen imponderables.

Como le pasó en la tarde del lunes a un precoz asaltante, quien llegó a tomar por la fuerza a la propietaria de la dietética “Pistachio”, ubicada en 45 entre 12 y 13, en las inmediaciones de Plaza Paso.

“SE HIZO PASAR POR CLIENTE”

¿Por qué no logró el delincuente su cometido?. La explicación se la brindó en la tarde de ayer a EL DIA la propia víctima del frustrado atraco, Ana (31).

“Eran las 15.40 y mientras estaba sola en el local, veo que un chico de unos 16 a 18 años se paró en la puerta y esperaba que le abra, porque se activa con un sistema eléctrico o bien abriendo con llave”, citó en primer lugar.

Luego reveló que “me acerqué a la puerta para saber qué necesitaba y se hizo pasar por cliente. Me dijo que quería comprar un paquete de `almohadillas´. Pero enseguida entró por la fuerza y me abrazó para impedir que forcejeara, por si lo podía sacar a la calle”.

Por esos momentos de puro miedo y desesperación, Ana no recuerda si el delincuente le pidió callarse, debido a que “grité pidiendo ayuda”.

Lo que sí conserva en su memoria son los instantes subsiguientes: “Pude zafar de la situación empujándolo y salí entonces corriendo a la vereda”.

La primer persona con la que se cruzó rápidamente fue un joven, que al verla fuera de sí, le preguntó qué le pasaba y Ana le contó.

“El chico trató de contenerme emocionalmente, porque estaba muy nerviosa. Como el asaltante vio a este muchacho charlando conmigo, optó por irse sin robar nada y en la bicicleta con la que había llegado”, reflejó después.

El joven que la auxilió “me recomendó tranquilizarme un poco y que me comunicara con el 911”.

Pero además, indicó la comerciante, “el muchacho me contó que antes de irse de acá, el ladrón amenazó verbalmente, aunque en la confusión del momento no me quedó claro si fue a este chico o a mí”.

“LA POLICÍA TIENE EL VIDEO”

Asimismo, Ana refirió que el breve, pero intenso hecho de inseguridad, quedó registrado por cámaras de seguridad de esta dietética. “La Policía tiene el video”, consignó.

Por último, citó que “en diciembre asaltaron a mi mamá acá, robándole la recaudación y su cartera”.