Marcha contra el cirujano Lotocki para pedir justicia por Silvina Luna

En medio de una jornada que estuvo marcada por el dolor en el último adiós a Silvina Luna, fallecida el jueves pasado a los 43 años en el Hospital Italiano a raíz de un estado de salud delicado producto de una mala praxis que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, anoche se llevó adelante una masiva marcha por pedido de Justicia para la modelo y las otras presuntas víctimas del cirujano Aníbal Lotocki frente a su casa.

Las rejas de la vivienda del médico acusado se llenaron poco a poco de carteles con inscripciones y la noche se iluminó con la luz de las velas y de las antorchas que se congregaron en las manos de la mayoría de los presentes.

“Yo solo quiero que se haga Justicia, sé de todos los casos que no se visibilizan porque me sumaron a un grupo de chat. Si hay tantos damnificados que lleguemos a la causa, nada más que eso”, arrancó diciendo la actriz y conductora Iliana Calabró, quien se hizo presente en la marcha por el pedido de Justicia para las víctimas de Aníbal Lotocki, frente a la casa del médico en la localidad de Florida.

“Yo dejé de participar en el grupo de chat porque era muy doloroso, en algún momento abría los mensajes y eran muy duros”, expresó profundamente conmovida. “La muerte de Silvina me dio mucha impotencia y por eso estoy acá. Con Silvina me pasó algo muy particular porque mi papá tuvo que transitar un proceso de diálisis y yo sabía lo que ella estaba atravesando, por eso no me pude contactar con ella”, contó entre lágrimas.

Entre los vecinos, allegados y amigos de las víctimas que se acercaron a la marcha mencionaron que el objetivo fue exigir la encarcelación del profesional, acusado de mala praxis, y pedir justicia por las víctimas fatales del médico: Silvina Luna, Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega.

Cabe mencionar que mientras se llevó la marcha, el médico se encontraba recluido en su hogar, con custodia policial en la puerta.

En medio de carteles que decían “Lotocki asesino”, “Nos están matando”, “Justicia por Silvina y todas las víctimas” la calle se llenó de gente quien, de manera respetuosa se acercó para pedir que se haga Justicia. En su gran mayoría había mujeres, pero también hombres que manifestaron su dolor y su indignación ante la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ocurridas en el término de las últimas dos semanas.

“El hermano está destruido”

Ezequiel Luna, hermano de Silvina, fue quien tomó la difícil decisión -por recomendación de los médicos- de terminar con su asistencia para que la modelo pudiera descansar en paz. Ayer, en contacto de los medios, una persona allegada al hermano contó cómo atraviesa sus horas. “El hermano está destruido, ayer estuve al teléfono una hora con una de sus personas más cercanas y me decía ‘no sabés cómo está Ezequiel’. Ya no quería contestar a la prensa porque le explotaba el teléfono”, comenzó contando.

“A Silvina el cuerpo no le daba más, me decían ‘no sabés lo que es verla así, con los brazos y el pecho con las marcas de los pinchazos’, tenía el cuerpo muy deteriorado”, indicó, y concluyó: “Estaba tan flaquita, no aguanta más tanta medicación, la diálisis, la bacteria que tenía. Lotocki le inyectó veneno, la vieron agonizar todos estos días”.

Asimismo cabe señalar que Ezequiel no se hizo presente en la marcha que se realizó, así los confirmó Fernando Burlando, abogado de la familia de la modelo. “Ezequiel no creo que venga”, indicó en diálogo con la prensa.

En esa línea, agregó: “No estaba ni de humor, ni en las mejores condiciones”. Respecto a las expacientes de Lotocki que se encuentran reclamando justicia, Burlando dijo: “(Ezequiel) Las está acompañando. Con su corazón acá está presente”.

“Él quiere ir hasta el final con la verdad”, aseguró el letrado.