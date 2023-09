VIDEO. El regreso de Madelón: paciencia, trabajo y pasos cortos

Luego de la salida de Sebastián Romero, la dirigencia de Gimnasia se movió para conseguir a su reemplazante. Con el descenso al acecho, el objetivo fue sumar un hombre de experiencia, que pudiera a la vez aportar calma al vestuario y algo de orden de cara a lo que se viene. Así llegó nuevamente a la institución Leonardo Madelón, quien luego de su primera práctica al frente del equipo fue presentado en sociedad.

Junto a Mariano Cowen, el flamante DT del Lobo se mostró muy feliz por esta nueva posibilidad, en la que el desafío será muy parecido al de aquel del 2009, salvar al equipo del descenso.

“Estoy feliz y muy ocupado en un momento en que es difícil. Hice un análisis. Creo que nosotros hoy podemos ser muy importantes para la situación actual de Gimnasia. Es un período de 11 partidos donde tenemos que dar pasos cortos y firmes”, comenzó. “Les pido a todos que estemos bien juntitos; a los hinchas. Esto tiene que salir bien entre todos. El jugador jugando, el técnico dirigiendo, los dirigentes gobernando y los hinchas alentando. Esa es la mejor manera de que estemos ordenados y apuntando al mismo lugar”, completó quien viene de un último paso por Central Córdoba.

En cuanto a las razones y la motivación para este nuevo desafío, destacó al club por sobre todo.

“Te motiva el club. Es un club hermoso, un histórico de fútbol. Y está ahora en un momento difícil. Es más, no es el promedio el que lo acosa, es algo momentáneo que le vino de golpe; y con el nuevo cambio de reglamento quedó agobiado ahí en el último puesto”, explicó. “Fue un fin de semana negro para nosotros, porque fuimos los únicos que perdimos. Capaz que tuvo que pasar por algo y, a partir de ahora, es mirar la subida y no que estoy dentro de un pozo”, indicó. “Hablé con los jugadores y los noté muy bien entrenados. Ellos están bien y están dolidos. Hay que aprender a sumar. Las rachas se cortan. Si no se puede ganar, no hay que perder. Y después, si se puede ganar, mejor. Esa es la idea”, agregó. “No hay recetas mágicas. Simplemente el buen día de otras personas, genera otras expectativas, otra motivación. Creo que hay capacidad de jugadores. El cuerpo técnico está capacitado. La dirigencia está a full. No hay que dramatizar, sí estar todo el tiempo encima y vivir al cien todo este tiempo para el bien de Gimnasia”, sostuvo. “Hay que entrenar, ponerse bien de la cabeza y elegir bien los jugadores para el miércoles a la noche. Sencillo, no hay nada raro. El fútbol es simple. Y a veces el fútbol es difícil porque lo queremos hacer difícil. El fútbol es simple. No es ni fácil ni sencillo, es simple. Entonces busquemos todos lo más sencillo. Y entre todos hacer el gol y entre todos cuidar nuestro arco”, completó.

Antes de dejarle un mensaje al hincha, Madelón repasó algunos nombres propios del actual plantel, a quienes ya conoce.

“A Soldano lo tuve tres años prácticamente en Santa Fe. De ahí se va a Grecia y a Boca. Rendimientos buenos, malos, no importa. Es un divino. Es un profesional de equipo, que juega para el equipo. Lo vamos a utilizar. Yo lo conozco bien, qué es lo que le gusta. Para él puede ser una ventaja. A Pablito lo tuve, se acordaba que había estado en una parte al final. No lo pudimos usar mucho por esas necesidades que teníamos. Y el Pata debutó con nosotros. Le dije que tuve mucho coraje para hacerlo debutar. Un pibe de 19 años en esas instancias. Y parecía un hombre. Él fue rescatando experiencia por otras partes y está bien. Está para sumar de adentro. Y si le toca esperar, también. Son gente muy bien. Hay chicos que son del club. Eso está bueno, es pertenencia. Saben que tiene que salir bien la cosa. Saben que hay que hacer todo bien para que salga bien. Entrenar mucho, mirar mucho los rivales, correr más que los rivales, jugar mejor que los rivales y hacer más goles que los rivales. Esas cosas son las que tenemos que hacer”, expresó.

Sobre el cierre, se refirió a los hinchas y dejo un mensaje hacia ellos.

“Otra gente, otros jugadores. Otro escenario, otro fútbol. Otros reglamentos, otro arbitraje. Cambió todo. Pero el hincha ya sabe que si tengo que dejar el corazón en la cancha, lo voy a dejar. Ellos lo saben. Y con los jugadores vamos a hacer lo mismo”, explicó. “Hay que pagar. Tenemos que pagar cuentas. Yo soy pagador. Estamos en deuda con los resultados y hay que ponerse de pie rápido. No preocuparse tampoco en exceso. Acá no hay nada grave. Es simplemente un tema de partidos y de fútbol. Hay que tratar de sumar”, concluyó.

