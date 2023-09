Efecto Lio Messi: la franquicia Inter Miami aumentaría su valor a 1.500 millones de dólares

Inter Miami, la franquicia de la liga estadounidense de fútbol (MLS) que cuenta con el campeón mundial Lionel Messi como figura excluyente, puede incrementar su valor a unos 1.500 millones de dólares en tan solo un año, según lo anunció el propietario de la entidad del estado de La Florida.



“Nuestro valor se incrementará significativamente, No me sorprendería que la tasación de nuestra franquicia en un año pueda alcanzar potencialmente 1.300 o 1.500 millones de dólares”, comentó el estadounidense Jorge Más, según Head Topics.



Uno de los aspectos más llamativos de la "locura" que produce el Inter Miami desde la llegada de Messi se observa en la venta de camisetas.



La marca de indumentaria deportiva alemana Adidas no da abasto para reponer en las tiendas las camisetas de Inter Miami y en pocos días no quedó ni una sola en los comercios oficiales situadas en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale.



En pocos días, no quedó ni una casaca en las tiendas oficiales en cuyas puertas se formaban interminables filas de aficionados que sólo podían comprar un máximo de dos camisetas para garantizar que no se agotaran las existencias.



El frenético ritmo de venta de camisetas también es un beneficio enorme para el propio Messi, que tiene acordado con Adidas e Inter Miami un porcentaje de todos esos beneficios.