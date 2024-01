Los cruces más picantes: de un almuerzo a los piquetes

“Ustedes presentaron un proyecto de mil artículos... no se puede ir porque tiene un almuerzo”, le reprochó muy enojado el diputado Leandro Santoro (UP) al ministro del Interior, Guillermo Francos, en uno de los momentos más tensos de la jornada de ayer en el debate en comisión sobre la Ley Ómnibus.

La reacción del titular de la cartera política no se hizo esperar: “Me falta el respeto”, le dijo a Santoro señalándolo con el dedo índice de su mano derecha. Igual se fue.

Espert vs. Del Caño

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y el legislador del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño también protagonizaron un duro cruce en el plenario de comisiones. “No es una cancha para pedir cárcel o bala”, le gritó Del Caño a Espert, luego de que el jefe de la comisión le pidiera que redondeara su exposición ante el ministro Francos. “Usted no le va a faltar el respeto a los legisladores y al ministro”, le advirtió el liberal. Pero mientras amenazaba con cortarle el micrófono, el dirigente de izquierda recalcó: “Usted no me va a decir a mi lo que tengo que hablar. Cierre la boca”.

Pero el que abrió la boca fue Francos para contestarle a Del Caño: “No es la primera vez que lo escucho a usted hacer este tipo de juicios, tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora, porque los votos que usted tiene no comprende a toda la clase trabajadora de la Argentina”. Pero fue más allá: “El día que tenga a todos los trabajadores va a ser presidente de la República”, lo chicaneó.

Bullrich vs. kirchnerista

El primero en tomar el micrófono después del discurso de ayer de la ministra de Seguridad fue el bonaerense Matías Molle (UP), quien se preguntó: “Qué le diría esta ministra Bullrich a aquella otra Bullrich que llamaba por Twitter a movilizarse y a cortar las calles? ¿La pondría presa? ¿Le levantaría las penas? ¿Le diría que es culpa de ella la Argentina en la situación que se encuentra?”. Se refería a las convocatorias a concentraciones anticuarentena que durante los años de la pandemia de coronavirus tuvo a la entonces presidenta del PRO como a una de las grandes impulsoras.

Ni lerda ni perezosa Bullrich recogió el guante y le contestó al legislador kirchnerista. “Cuando estuve en las calles, estaban vacías. Porque había un decreto inconstitucional que impedía que la gente salga”. También le recordó que en el año 2014, cuando ella era diputada, aplaudió a la entonces presidenta Cristina Kirchner cuando en un mensaje al Congreso postuló la necesidad de terminar con los piquetes. “Fue raro pero la aplaudí, porque habíamos comprendido que el país debía ordenarse. Después no lo llevó adelante pero bueno...”, dijo la ministra.