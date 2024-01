Perdió documentos y tarjetas mientras cargaba combustible en La Plata: le vaciaron casi medio millón

Un verdadero día de "miércoles" y para el olvido. Así definió un vecino de La Plata a la jornada de este 24 de enero en la que sufrió un saqueo de sus cuentas.

La secuencia que derivó en el robo de un total de casi 430 mil pesos comenzó cuando Pedro Verza concurrió a una estación de servicio de Boulevard 82 y 32 a cargar combustible.

Como el hombre tiene discapacidad motriz y se mueve a su vez en silla de ruedas, en los movimientos de subir y bajar del auto perdió un porta documentos.

"Me bajé a comprar una gaseosa. En la maniobra de dejar la silla y subir al auto, se ve que perdí el porta documentos en el que tenía todos los papeles del auto, pero además tarjetas de débito, crédito y Mercado Pago", relató a EL DIA.

"Intenté dar de baja inmediatamente los plásticos, pero era difícil que te atiendan. Se me ocurrió transferir el dinero hacia una cuenta corriente en la que no tengo tarjetas. Lo cierto es que me llevé la sorpresa de que había dos transferencias por 380 mil y 40 pesos aproximadamente", detalló.

Sobre cómo pudieron usar sus tarjetas o acceder a home banking, el hombre cree que en la desesperación por llamar pudo a ver dado con "algún estafador que están a la pesca".