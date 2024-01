Ola de calor patagónica: Bariloche marcó un nuevo récord

Los 35,3 grados centígrados que hubo ayer en Bariloche marcaron la temperatura más alta registrada en la ciudad rionegrina en más de 60 años, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Nuevo #récord mensual de temperatura máxima en Bariloche, Río Negro”, informó el organismo pronosticador a través de Twitter, donde detalló que la marca de 35,3 grados “marcó el día de enero más cálido desde 1961”.

En una jornada de agobiante calor, en la que las playas de los lagos estuvieron colmadas de locales y turistas durante todo el día, la ciudad rionegrina volvió a aparecer (por segundo día consecutivo) entre los primeros siete puestos del “ranking de temperaturas” que elabora el SMN.

”Vengo todos los años de vacaciones a Bariloche porque tengo familia y es la primera vez que me baño en el lago. Otra veces me mojada los pies un rato y los sacaba azules. Ahora en cambio, no te voy a decir que es el Caribe pero el agua está bien con este calor. Es algo que hasta la gente de acá dice que nunca vió”, cuente Francisco Altamirano (53).

El caso de Bariloche no es ciertamente una excepción: toda la comarca andina atraviesa por estos días una ola de calor inusual. Mientras que en Neuquén piden a la población extremar el cuidado del agua potable, en El Bolsón temen que las altas temperaturas favorezcan incendios forestales difíciles de controlar.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de la localidad rionegrina de El Bolsón realizó ayer advertencias y recomendaciones a turistas y pobladores acerca de las altas temperaturas que azotan a la zona y el peligro de posibles incendios provocados por las mismas.

TEMOR A INCENDIOS

“En la Comarca Andina del Paralelo 42 nos encontramos con una ola de temperaturas extremas, ayer el marcador dio 38,4 grados centígrados y se sostendrán las altas temperaturas al menos por una semana más”, dijo el jefe de Central del SPLIF de la ciudad cordillerana de El Bolsón, Julio Cárdenas.

Por ese motivo “necesitamos reforzar a quienes visitan la región que está prohibido el uso de fuego al aire libre ya que rige la emergencia ígnea 198/23 de Río Negro”, enfatizó.

“Esta normativa contempla multas de distintos niveles para quienes realicen fuego al aire libre. Más allá de la normativa, lo que se busca es evitar los incendios porque lo que está en juego es todo nuestro ambiente, del que somos parte”, detalló Cárdenas.

Y es que, por otra parte, “se trata de una temporada en la que las condiciones están especialmente complejas ya que hay mucha gente circulando por los senderos”, dijo el jefe, quien mencionó que que hay que tener en cuenta las recomendaciones sobre la preparación para la visita de estos lugares.

Cárdenas destacó la importancia de “contar con ropa adecuada, el conocimiento de la dificultad de los senderos y planificación de los recorridos para que la noche no los agarre en la mitad de un ascenso o descenso”.

También precisó que “la situación es que al haber altas temperaturas se propicia el crecimiento y secado del material vegetal, especialmente el fino que hace que los fuegos se propaguen con mayor velocidad”, concluyó el responsables de la central.

”EL PICO YA PASÓ”

Si bien desde el Servicio Meteorológico indicaron que consideran que “el pico de calor ya pasó”, sostienen que se espera que las temperaturas “se mantengan elevadas”.

Los distintos indicadores climáticos indican que en El Bolsón, recién para el próximo sábado, se espera que la temperatura descienda por debajo de los 26 grados.

Bariloche volvió a ubicarse entre los primeros puestos del ranking nacional de temperaturas