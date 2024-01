La oposición pide la interpelación del ministro de Seguridad

Los hechos de inseguridad que vienen generando fuerte conmoción en la Provincia dispararon la reacción de la oposición que reclamó la interpelación en el Senado del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Primero fue el crimen de Umma, de 9 años, que fue asesinada de un balazo en la cabeza. Ayer por la madrugada, fue María. La mataron en Castelar cuando manejaba con su hija de 15 años a su lado.

“Presenté un proyecto solicitando la concurrencia del ministro de Seguridad de la Provincia para que nos brinde explicaciones sobre las medidas que están tomando para cuidarnos”, dijo el senador del PRO, Alex Campbell.

Alex Campbell

“Los bonaerenses no podemos, no merecemos y no queremos seguir viviendo así. El miedo a salir a la calle y a no saber a quien le toca hoy, es totalmente angustiante. Señor ministro Javier Alonso, lo esperamos para que venga a contarnos cuál es el plan de acción y las medidas que van a implementar para solucionar este problema que tan preocupados nos tiene a todos”, añadió el senador. Y concluyó: “¡Hagan algo por favor!”.

Otro que reaccionó fue el diputado nacional Diego Santilli. “¿Cuántas muertes más tenemos que lamentar? Hoy, una chica de 15 años vio cómo mataron a su madre por un auto. Estas basuras se tienen que pudrir en la cárcel. Basta de muertos. Basta de apañar delincuentes. Toda mi solidaridad con la familia de María Arias de Castelar”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el ex ministro de Seguridad y legislador nacional Cristian Ritondo, sostuvo que “en lo que va de enero mataron al menos a 14 personas en la Provincia, 7 eran menores. Kicillof sigue en un cumple”.

Diego Santilli

Aldana Ahumada, senadora provincial, compartió la noticia de un hombre que sufrió un hecho de inseguridad y agregó: “La situación se repite en todo el Conurbano: la inseguridad se extiende por todos los rincones. El es Pedro, un hombre de 80 años, fue víctima de un robo en Castelar, donde previamente habían matado a una madre frente a su hija para robarle el auto”.

En medio de la ola de inseguridad y hechos que vienen generando profunda conmoción, trascendió que el ministerio de Seguridad nacional busca avanzar con la reorganización del despliegue de las fuerzas federales que operan en la Provincia.

Según trascendió en distintas fuentes, ya hay contactos con el área de Seguridad bonaerense con el objetivo de redefinir las tareas que efectivos de Gendarmería y Policía Federal realizan en territorio provincial.