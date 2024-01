 Se supo: Grace confesó detalles de como se enamoró de Alan Faena

Grace, la mujer que ha conquistado el corazón del reconocido empresario hotelero Alan Faena es para muchos un misterio. Pero, todo se sabe y ella se animó a relatar su historia de amor y revelar sus miedos.

Nacida y criada en el corazón de Miami Beach, hija de James Goldsmith, un influyente desarrollador inmobiliario, y de Mónica, una creativa diseñadora dueña de una exclusiva tienda de mobiliario de diseño, comparte su extraordinaria historia de amor con Alan Faena.

La conexión entre Grace y Alan se gestó en una fiesta privada en el Saxony, el bar del Hotel Faena. "Fue una conexión energética, como algo que vino del universo. Fue muy natural la forma en que nos acercamos", revela Grace sobre ese encuentro mágico. A pesar de la diferencia de edad, la pareja cultivó una amistad sólida durante un año, compartiendo su amor por el arte y el respeto por la familia. "Al año siguiente nos casamos", agrega Grace.

"Resulta que, en mayo de 2021 mi madre festejó su cumpleaños con una fiesta privada en el Saxony, el bar del Hotel Faena. Y en el medio de la noche apareció Alan, que quería ver cómo estaba la fiesta. Naturalmente, la única persona que podía colarse en una fiesta privada en el hotel era Alan. Yo estaba bailando. Él me miró y yo lo miré. Se acercó y empezamos a conversar”, confesó, al tiempo que agregó: “Al principio pensé que era muy grande para mí, pero me encantaba, porque me parecía una persona muy especial. Me gustaba estar con él”, admitió.

Vale destacar que, la joven, a sus 26 años, dirige la División de Arte del Bank of America y comparte con Alan una pasión por el arte y el hedonismo: "Pasábamos juntos casi todo el tiempo, pero yo le decía que era muy grande para mí y que la única forma de seguir era a través de la amistad. Él fue muy respetuoso, pero siempre supo que íbamos a ser algo más, y me decía: ‘Voy a esperarte’. Y fuimos amigos por un año entero, hasta que todo cambió. Se hizo amigo de mi papá, de mi mamá, de mi familia. Íbamos a ver arte juntos y nos llevábamos muy bien”, reveló Grace.

Pero finalmente, la revelación más grande llegó: “Me encantaba, y a todos les caía bien. Una vez vino a festejar Acción de Gracias a casa. Fue muy lindo, porque venimos de mundos y culturas muy distintos, pero los dos tenemos el mismo amor por nuestras familias. Y entonces le dijo a mi mamá: “Yo me voy a casar con Grace, te lo prometo”. Mi mamá lo miró y le contestó: ‘No lo creo’. Pero la verdad es que en ese momento ya estábamos conectados. Al año siguiente nos casamos”, contó.