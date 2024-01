Ladrones ensañados con una familia en La Plata: dos robos seguidos y se llevan hasta lo que les habían prestado sus vecinos

La inseguridad a flor de piel. Una familia de La Plata, sufrió un total de cuatro robos en los últimos dos años y tres de ellos, bajo una misma consigna: llevarse una garrafa y una bomba de agua. Todo se dio en calle 59 entre 146 y 147.

En las últimas horas, fueron dos: uno el sábado y el otro, este domingo por la noche. Pero los hechos vienen de larga data, ya que también ha ocurrido algo similar a fines del 2022.

En ese entonces, en una oportunidad, delincuentes ingresaron el 12 de diciembre a robarse la garrafa y una bomba de agua. Allí, se hicieron las denuncias pertinentes, pero según comentó la víctima a EL DIA, no hubo respuesta.

Luego, apenas unos días después, el 28 de ese mismo mes, su casa fue desvalijada: "Nos fuimos unos días para descansar a Mar del Plata y el 29, a las 6 de la mañana, nos llamaron que nos volviéramos que nos habían desvalijado la casa. Televisores, computadoras, elementos de cocina, horno eléctrico, microondas, alimentos, la garrafa y la bomba. Todo eso se documentó y se hizo denuncia. Y luego, se fue agregando un seguimiento de la computadora que tenía un rastreador. Tuve que ir a la fiscalía porque la Comisaria Tercera, no hacia nada, porque no podía visualizar domicilios ni números de calles en los aportes que hacia yo".

Pasado esos dos hechos, como ya fue mencionado anteriormente, los robos volvieron a hacerse presentes y con los mismos elementos sustraídos en otras ocasiones.

"Anteayer, en horas de la madrugada, se nos volvieron a meter en el domicilio, nos volvieron a robar la bomba de agua que estaba asegurada con conexión, todo bien hecho y la bendita garrafa que estaba atada con doble cadena. Fuimos a hacer la denuncia nuevamente", relató.

Nuevamente comenzar de cero. Por ende, el dueño de la vivienda aseguró que "unos amigos nos habían prestado una garrafa y una bombita para bajar el agua a presión, pero ayer a la noche sentimos ruido en el fondo y cuando abrimos la ventana nos encontramos un `muchachito´ que se me llevaba la bomba. No alcanzó a llevarse la garrafa. Y se llevó 4 disparos, pero zafó. Tuvimos que llamar al SAME (ambulancia) porque mi señora estaba con un ataque de nervios".

Hasta el momento, a pesar de las numerosas denuncias, no fueron recuperados ninguno de los elementos que los delincuentes robaron de la vivienda.