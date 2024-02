Los dos meses de Milei, el tensionante “Chicken Game” y la inminencia de una alianza de gobierno con Macri

Javier Milei asumió hace sólo dos meses. En la Argentina siempre vertiginosa, parece que fue hace mucho más. En términos prácticos, todavía no ha podido concretar ninguna gran medida económica, digamos, fundacional. Más de un mes se perdió con el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases, que volvió a cero por decisión del propio oficialismo. El Presidente terminó optando por un estilo confrontativo incluso con aquellos que, a priori, parecían más proclives al diálogo. Hubo mucho de “Chicken Game” en su metodología inicial de relacionamiento con los otros actores políticos del sistema, básicamente el Poder Legislativo.

Basada en la lógica lúdica, en política se conoce como “Juego de la Gallina” a una estrategia para abordar un conflicto muy tensionante entre dos personas o dos instituciones en el cual, si ninguno cede, se termina produciendo un resultado grave en el que los dos pierden. Acaso lo que busca Milei es retrasar todo lo posible el hecho de hacer concesiones hasta que la negociación real y final sea inevitable.

“Si ustedes no me apoyan, el país choca y la culpa no será mía sino de ustedes”

Tal vez por eso, viendo que había resignado más de media Ley Ómnibus para su aprobación en general, el Presidente prefirió no seguir haciendo concesiones en la votación en particular. Políticamente débil desde su origen (una treintena de diputados, sólo siete senadores), Milei siempre supo que iba a enfrentarse a lo que el politólogo Lucas Romero define como una “restricción decisional”.

Frente a ello, más allá de sus extravagantes maneras de hablar, pareció optar en el inicio por un camino acuerdista/dialoguista cuando comprobó que su primer ímpetu político, el DNU híper abarcativo y su mamotreto legal, nunca saldrían tal y como él quería de las fauces de un sistema político en el que es minoría.

Esto se vio, sobre todo, en la segunda mitad de enero. El otro camino hubiera sido iniciar su gestión directamente haciendo una coalición de gobierno tradicional, algo que descartó. Esa sería la vía por la que optaría ahora, de acuerdo a información de fuentes oficiales que dice que el Presidente dio luz verde para explorar una alianza de gobierno con el macrista PRO y sectores radicales para dotar a su gobierno de solidez legislativa de cara al resto del año y a la elección de medio término de 2025.

La relación con las provincias

Esas versiones -se reitera: emanadas del propio Gobierno- suenan muy lindas pero para pensar en términos aliancistas la Rosada debería primero intentar suturar la relación con las provincias, en especial las gobernadas por radicales y amarillos, lesionada por la decisión de cortar fondos discrecionales y subsidios al transporte de pasajeros.

Conviene volver al “Juego de la Gallina”. En el tira y afloje que supone la presión psicológica hacia el adversario (en este caso “La Casta” que no quiere aprobar los cambios para transformar a la Argentina”), Milei también camina sobre un límite delgado: que lo perciban como a un presidente débil porque no obtiene lo que busca. Para Romero, de la consultora Synopsis, bien manejado eso sin embargo podría ser un activo. Que hasta puede oler a velada amenaza: el jefe de Estado no tiene nada que perder porque no arrastra pasado en la política.

El jefe de Estado no tiene nada que perder porque no arrastra pasado en la política

Sería una suerte de transformación de debilidad en fortaleza. Traducido en términos muy coloquiales: “Si ustedes no me apoyan, el país choca y la culpa no será mía sino de ustedes”. En este sentido, Milei sigue confiando en su relación directa con la gente y barruntaría que todavía tiene margen para pedir sacrificios en pos de un supuesto objetivo de mejoría social no muy lejano.

El problema es que, después del zafarrancho de la Ley Bases, aquella presión que mete Milei no recae sobre el peronismo -al que derrotó en las urnas- sino sobre el universo dialoguista del que justamente necesita el apoyo político y que también ha sido señalado como “casta”.

Incentivos descalzados

Como bien señala Romero en diálogo con este cronista, asoma una situación de incentivos descalzados: “Milei sólo no puede y necesita respaldo de actores que no quieren hacerse cargo del ajuste. Estos piensan que pagarán los costos, pero si sale bien no recibirán realmente los eventuales beneficios”.

Un poco por esto último, en la votación en general de la Ley Bases se vio el apoyo de diputados que después no acompañaron el articulado en particular. Fue emblemático, en este sentido, el bloque variopinto que conduce Miguel Pichetto.

En cambio el PRO, liderado conceptualmente por Macri y en el recinto por Cristian Ritondo, votó bastante monolíticamente. Acompañó al Presidente. ¿Prólogo de lo que se viene?

El macrismo, sin embargo, corre su riesgo político. En el mundo PRO se le atribuye a Macri la siguiente frase en la intimidad, en el marco del análisis de la conveniencia o no de sumarse orgánicamente al gobierno nacional: “Si a Milei le va mal, nos arrastra a nosotros; y si le va bien, nos come”. Final abierto.