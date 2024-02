Alianza con el PRO: el Presidente confirmó negociaciones

Desde Roma. La delegación presidencial argentina confirmó las negociaciones entre el PRO y los libertarios. Se harán efectivas después de que Javier Milei re regrese a Buenos Aires, el martes próximo. Pero aclararon que por ahora no habrá cambios de gabinete.

“Cuando llegue a Buenos Aires, el jefe Estado se reunirá -con Macri y Bullrich-. Y si hay acuerdo, los tres harían el anuncio político. Mas que nada sería un acuerdo parlamentario que ubicaría al diputado Cristian Ritondo como jefe del interbloque y Martín Menem continuaría por ahora como presidente de la Cámara Baja”, dijo ayer en Roma una voz cercana al Presidente.

El presidente se encontrará mañana con Francisco en la Plaza San Pedro, durante el acto de canonización de “Mama Antula”. Será la antesala de la audiencia que mantendrán en el Palacio Apostólico: una reunión clave para saber cómo será la relación política y personal entre Milei y Francisco.

“Yo tengo un diálogo fluido con Mauricio Macri”, expresó Milei al confirmar que decidió “explorar” un acuerdo con el PRO. “El acuerdo se dio espontáneamente y se convalidó en los hechos en la Cámara en los últimos días y me parece que es algo que naturalmente fluye hacia eso”, justificó ayer en una entrevista con Radio Mitre.

Y agregó: “Las charlas que tengo con el presidente Macri -completó- y que están en la misma línea con la doctora Bullrich, es (sobre) cómo se construye un espacio político que represente plenamente el cambio y podamos avanzar en las reformas que hagan a la Argentina grande nuevamente”.

“Tenemos una confluencia de ideas que nos identifica”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que La Libertad Avanza y el PRO se encaminan a “una colaboración estrecha por la confluencia de ideas”.

“Se ha charlado y de hecho sería concretar algo que ha ocurrido en este tiempo, que hemos trabajado conjuntamente en llevar adelante una política parlamentaria en equipo”, sostuvo el riojano.

En diálogo con Radio Rivadavia, el sobrino del ex presidente Carlos Saúl Menem señaló que el acercamiento entre ambos espacios, confirmado tanto por el presidente Javier Milei como por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sería “una colaboración estrecha”.

“Tenemos una confluencia de ideas que nos identifican. Es algo natural que esto empiece a ocurrir y en el tiempo se vaya concretando”, remarcó.

“Juntos por el Cambio no existe más”

“Esa coyuntura ya no existe más. No existe ninguna razón para estar en una coalición con el PRO, con quienes no tenemos ideas comunes sobre cómo resolver los problemas de Argentina. Si el PRO se acerca al gobierno cada vez más, se aleja del radicalismo...Juntos para el Cambio no existe más” destacó Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.