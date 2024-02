Los emotivos mensajes de la familia del joven que murió en el accidente de 7 y 49: "No puedo vivir sin vos"

Un joven de 29 años murió este lunes por la madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en 7 y 49, que dejó como saldo, además, tres personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas.

En las últimas horas, se conocieron las causas de su fallecimiento, que además, tiene al conductor del automóvil (con el cual la víctima chocó su moto) imputado por "Homicidio Culposo".

Lo cierto es que tras este terrible desenlace, su familia se despidió de él con muchos mensajes emotivos en las redes sociales.

Su mamá, Gisela Trejo, publicó en su cuenta personal de instagram una foto del joven, acompañado por unas palabras: "No puedo vivir sin vos, que alguien me explique cómo sigo, como voy a hacer Dios! Te amo infinitivo mi amor".

Uno de sus amigos, identificado en facebook como Lean Nicolás, expresó: "Mati, amigo, no puedo caer todavía en todo esto. Una de las mejores personas que conocí. Con sus mañas, un loco pero de los buenos".

La prima de la víctima, Julieta Villar, también quiso dejarle su mensaje: "No puedo creerlo, si yo anoche te vi, te abracé y hablamos. No entiendo, no caigo Mati. Mandale mucha fuerza a toda tu familia, a la tía y a tu beba para soportar todo esto. Te vamos a extrañar tanto".

Por último, su papá, pidió a Dios que le de "fuerzas para poder seguir sin mi bebote".