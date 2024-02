Confirmaron la causa de muerte del joven motociclista en 7 y 49

El motociclista de 29 años que protagonizó el terrible accidente de tránsito en 7 y 49, en la madrugada del lunes pasado, murió a causa de un “traumatismo cerrado de tórax y posterior shock hipovolémico”, según consignaron los peritos forenses en su informe de autopsia. Es decir, más allá de no llevar el casco de protección colocado, el deceso se desencadenó por el impacto contra el auto y no en la caída al pavimento, pese a que salió despedido varios metros.

En la causa judicial, dirigida por el fiscal Fernando Padovan, ahora se aguarda el resultado de la prueba toxicológica, con la que se determinará si el joven conducía su rodado con algún grado de intoxicación por consumo de alcohol o de alguna otra sustancia.

Las imágenes de las cámaras municipales mostraron con claridad, plano por plano, cómo se suscitó el accidente y sus trágicas consecuencias.

Si bien los tiempos de la Justicia son diferentes y, demandan atravesar un procedimiento para arrojar cualquier tipo de conclusión, a pocos instantes del siniestro los investigadores ya contaban con indicios sobre las conductas que mostraron cada uno de los involucrados.

De acuerdo al reporte oficial, K. L. G., de 19 años, conducía un VW Surán por la calle 49, en sentido hacia 6, cuando una moto que circulaba por avenida 7 hacia Plaza San Martín le pegó de lleno a la altura del neumático delantero izquierdo.

Producto del golpe, el coche cruzó en diagonal, se subió a la vereda del Pasaje Dardo Rocha y casi aplasta a cuatro personas.

Los que estaban en el lugar, muchos de ellos esperando algún colectivo, aseguraron a este diario que “sentimos un ruido muy fuerte, como una explosión”.

En tanto, quienes ocupaban el rodado menor, una Rouser 200 cc con vivos amarillos, salieron despedidos por el aire, uno de ellos fallecido.

Se trata de quien fue identificado como Matías Damián Chiusaroli, de 29 años, quien tenía una hija chiquita, vivía en la localidad de Tolosa y no llevaba casco.

En tanto, la mujer que lo acompañaba -M. D., de 31 años-, sufrió gravísimas lesiones, que motivaron su derivación al hospital San Martín, donde evaluaron su cuadro, comprobaron riesgo de secuelas cervicales y la sometieron a una intervención quirúrgica de urgencia.

La escena la completó una motocicleta Bajaj Dominar 250 cc roja, que avanzaba en idéntico sentido a la de Chiusaroli y que pegó en la parte trasera del coche, por lo que sus dos ocupantes, G. Y. (19) y M. B. P. (19), que también salieron volando y terminaron en el pavimento, resultaron con politraumatismos, aunque no pusieron en riesgo sus vidas.

Por el momento, el automovilista quedó imputado por el delito de “homicidio y lesiones culposas”, aunque en el caso de que finalmente se determine que hubo culpa de las víctimas en el acaecimiento del hecho, puede darse lugar a un sobreseimiento de esos cargos.

Como se sabe, en las redes sociales la muerte de Chiusaroli dio espacio para sentidos mensajes. Uno de ellos dice: “Mi gordo, cómo te vas a ir así, cómo me vas a dejar, no nos despedimos, no nos dimos el último abrazo, volvé y peleame por todo, retame, enojate, pero por favor volvé, volvé a decirme cómo sigo así sin vos, qué hago con Isa? No podés imaginarte el dolor que siento, mi pilar, mi hermano mayor, mi amigo, mi mano derecha cómo me decías vos, no lo puedo entender, no lo quiero entender, se me destruyó el alma, se terminó la vida acá. Te prometo cuidar de Isa, cuidarla y recordarle siempre cuánto la amabas y que dabas todo por ella, quédate tranquilo hermano. Descansa en paz, te vamos a extrañar mucho, pero siempre fuerte, siempre unidos, vos sabés”.

En las últimas horas el que posteó fue el padre, que dijo: “Señor dame fuerza para poder seguir sin mi bebote”.

Lo que aún resta por saberse es si los ocupantes de ambas motos se conocían, porque en principio no habría vínculos entre ellos en las plataformas virtuales.

Tampoco se aclaró si “venían tirando” a la par luego de encontrarse circunstancialmente y a qué velocidad lo hacían. Se sospecha que a una muy elevada.