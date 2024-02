“Lali Depósito”: desde María Becerra a Mollo, los artistas apoyaron a Lali tras la acusación de Milei

Este miércoles por la noche, Javier Milei brindó una entrevista a LN+ con Luis Majul, Esteban Trebucq y Pablo Rossi. Allí habló de temas relacionados a la actualidad del país y acusó a Lali Espósito de cobrar dinero por sus shows “de varios gobiernos”, calificándola de “Lali Depósito”.

Este ataque durante la entrevista llevó a la artista, cantante, bailarina y productora a convertirse en tendencia en redes sociales. No solo eso, sino que una amplia gama de colegas y trabajadores de la cultura salieron a darle su apoyo.

Desde María Becerra, pasando por Daniel Grinbank hasta Ricardo Mollo y más. El mandatario argentino aseguró que la actriz argentina participó de shows que eran financiados “con el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco”.

Durante la tarde de este jueves y ante la marea de apoyo que recibió la cantante, en Radio La Red Milei reiteró: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado”.

El apoyo de los colegas

María Becerra apareció en horas de la tarde en las redes sociales y brindó su apoyo a Lali Espósito. A través de un comunicado, indicó: “No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar. Somos artistas, tenemos una voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país… ¿Se acuerdan? Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día”.

Sr presidente, le aseguro q su gobierno es el q mas plata le va dar a Lali . La cantidad de propuestas millonarias de las distintas plataformas para hacer un documental sobre su incesante percusión a ella, plus agregar perfiles relevantes de su personalidad(Conan va tener su… pic.twitter.com/Y9COTqSCyo — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) February 15, 2024

Gimena Accardi y Nico Vázques, junto con Rocío Igarzabal, tres ex Casi Ángeles también compartieron un mensaje para ella como Benjamín Rojas. El cantante Ciro Martínez escribió: “Absolutamente del lado de Lali en este enfrentamiento abstruso y desigual. Del lado de cualquier trabajador de la cultura cuyas decisiones afectan solo a su espectáculo y no al presente y futuro de una población”.

Ricardo Mollo dijo que “el único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de este arte. No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”. Emiliano, cantante de No te va a gustar, agregó: “Estoy completamente en contra del hostigamiento hacia cualquier artista por parte de un gobernante y totalmente a favor de Lali”.

Desde Las Manos de Filippi, autores de “Sr. Cobranza”, mencionaron: “Ché Peluca! Te calmas con Lali, demás artistas y trabajadores del arte que vamos a salir a la calle y vamos a meter el festival de lucha más grande de la historia, como hicieron Residente y compañía en Puerto Rico”.

Catriel Ciavarella, baterista de Divididos, sostuvo: “El sábado quise tocar en el Cosquín con una remera de Lali. Ya había suficientes razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, hay aún más razones que apuran este posteo. El grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiados oscuros- y se vuelven insoportables. No voy a detenerme en decir por qué todo lo que dice es infundado, no tiene ningún sustento y sobrepasa todos los límites, ni en por qué Lali merece el apoyo de todo aquel que se precie de buena leche porque algo importa más: toda persona que no lo quiera o no lo pueda ver, o se invente o se cree un argumento berreta -como algunos de esos que ya andan dando vueltas- es tan miserable como él. Como ellos”.

Emmanuel Horvilleur compartió una fotografía con Lali Espósito y comentó: “Ocupense de sacar el país adelante que para eso se postularon, en vez de hacerle campaña sucia a los artistas que la gente elige”. Su excompañera de Casi Ángeles y Esperanza Mía, Jimena Barón, también recogió el guante: “Hostigar públicamente a una compañera laburante es violento. hombres violentos no es un buen marketing, al menos por marketing debería estar mejor asesorado, acaba de empezar usted, no como lali que ya tiene más de veinte años de carrera. La cultura no se mancha”

Incluso, Amalia Granata y Carolina Píparo se sumaron al repudio. “No consumo la música de Lali y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo está haciendo Javier es copiar un modelo del cual él dijo que venía a combatir. Pensé que el Papa le había dado una clase de grandeza y amor al prójimo y que gobernaba para todos no solo para los aplaudidores de turno, que a la larga te dañan y no saben cuánto. Solo espero que la misoginia de algunos se pueda curar con inteligencia y nobleza. O sea, digamos…”, ironizó la ex vedette.

“Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”, cerró Píparo.