Preocupa el estado deteriorado de una escuela en Colonia Urquiza

La comunidad educativa de la Escuela nº 57 de Colonia Urquiza manifestó su preocupación por el estado edilicio. A dos semanas del inicio de clases, continúan los problemas que se arrastran desde el año pasado.

A finales de 2023, un grupo de padres cansados de reclamar a las autoridades, cortaron la ruta 36. Días después, se hizo presente una representante del Consejo Escolar que se comprometió a solucionar los problemas estructurales de la escuela.

Sin embargo, los desbordes de cloacas, las puertas rotas en los baños y filtraciones que reducen el espacio en el patio, siguen allí.

En la misma línea, a través del Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896), padres de los alumnos de la Escuela nº 57 indicaron que la institución no cuenta con mobiliario escolar: “Hay sillas rotas”.

“La inspectora de Infraestructura se comprometió a que realicen el pozo séptico durante el receso y eso no ocurrió. Los nenes no pueden empezar las clases en esas condiciones. El comedor se llueve y el mobiliario no alcanza”, detallaron.