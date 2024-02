Confesiones de Gerardo Romano sobre su enfermedad: “Tengo Parkinson, pero no puedo entregarme y renunciar”

El Parkinson, no impide que Gerardo Romano lleve adelante su obra en Mar del Plata: “Estoy bien, ya estoy acostumbrado, aunque en verdad uno no se termina de acostumbrar nunca”.

Al mismo tiempo, el intérprete de Atín en El Marginal explicó hace cuánto lidia con esta enfermedad: “Me la detectaron hace 7 años. Trabajo mucho para que no me chupe la depresión”. Así, recordemos que, su obra Un judío común y corriente se volvió vital para él: “Estoy contento de seguir con la obra, a pesar de esto. Trabajar es lo más preciado, la posibilidad de decir lo que decís, de hacer lo que a uno le gusta”.

Asimismo, Gerardo hizo referencia al acompañamiento de su familia: “Ellos no sé cómo están, me quieren, les debe doler, pero la vida es así. Ellos me ven trabajando, tengo Parkinson pero no puedo entregarme y renunciar”.

Recordemos que, a mediados de 2023, Romano había sufrido otro problema de salud. El actor había sido internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por un cuadro de neumonía. Tras recibir el alta, manifestó sus ansias por volver al teatro luego de haber tenido que suspender la función de su unipersonal.

En ese entonces, el actor de 77 años anunció la noticia en Instagram: “Pido disculpas a los espectadores de hoy, pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer hoy Un judío común y corriente. Los abrazo”.

Por último, vale destacar que, la enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. Los más comunes son los temblores, las contracciones musculares dolorosas y la dificultad para hablar. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson también acaban padeciendo demencia.