La cruda reflexión tras el drama que vivió una familia de La Plata en un sangriento robo

Conmocionada y entristecida, una abogada de amplia trayectoria que reside en Tandil y que vivió su infancia y buena parte de su juventud en La Plata, Silvia María Cerisola, dio un conmovedor relato por el brutal asalto que sufrió su hermano y colega en su casa de 5 y 70 de nuestra ciudad, cuando junto a su pareja fue sorprendido por ladrones que le asestaron cinco puñaladas provocándoles heridas de suma gravedad. Si bien el terrible episodio delictivo ocurrió el pasado 11 de enero, la víctima, de 72 años, continúa internado en estado reservado en el Hospital San Martín, en donde lucha por sobrevivir con la ayuda del personal médico.

Por estos días, la letrada se encuentra en La Plata y a diario pide por la salud de su familiar. En ese marco, expresó emotivas y sentidas palabras respecto del violento hecho delictivo, en un texto que tituló "La Plata arrasada".

"Con tristeza, intentaré describir las entremezcladas y fuertes emociones que, conjuntamente con objetivas descripciones vivencié, al tener que regresar con suma urgencia, a la ciudad, en la que viví durante largos años, desde mi niñez a mi juventud", empieza el relato.

La mujer recordó que "el 11 de enero a la madrugada mientras dormía, entraron a robar a la casa donde vive uno de mis hermanos, fue herido con cinco puñaladas por dos delincuentes. Para su urgente atención, la ambulancia lo trasladó al ex Policlínico General San Martín. Desde entonces, se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte con pronóstico reservado. En estos momentos pura y exclusivamente gracias al equipo de médicos y enfermeros, vamos muy lentamente, teniendo esperanzas de que gane la batalla más importante de su vida".

A su vez, reflexionó: "Llegado este punto, considero muy importante detenerme: debo y quiero destacar en grado superlativo, la excelencia humana y académica demostrada por los equipos interdisciplinarios que desde entonces lo atienden. Los recursos humanos, son literalmente de excelencia. Su trabajo supera cualquier expectativa. Cumplen con su trabajo en cada instancia, con tal inmediatez y eficiencia, que a cada instante, superan lo esperado. Primer mundo, brillantes. Sin embargo, en igual dimensión, pero en el otro extremo y en la más absoluta contradicción, se ponen de manifiesto, las patéticas y enormes falencias que el nosocomio tiene, entre otras, el deplorable estado de la infraestructura en que tienen que desempeñar sus funciones, ello sin mencionar los magros sueldos que perciben… 'Nada nuevo' dicen los platenses, ‘naturalizando' lo inadmisible, 'largos años de deterioro'.

"Por ejemplo y por mencionar solo uno que veo a diario, residuos patogénicos en la habitación de los enfermos… Ese nivel de arbitrariedad e injusticia, es inadmisible. Es dantesco. Tan inadmisible como el hecho delictivo-padecido-por-mi-hermano. Robo, concurso real con uso de armas e intento de homicidio, rimbombante carátula, un preso y otro todavía prófugo… Me pregunto: ¿prófugo hasta cuándo?", añadió.

En esa línea, planteó: "En estos momentos, reflexiono y se impone la pregunta: ¿qué pasa con la seguridad en esta ciudad? ¿Es la capital de la Provincia una ciudad liberada? Esta calificación la expreso, con toda la dimensión que el concepto tiene para los que integramos el común de la gente. Mi respuesta, de acuerdo a mis percepciones, sin dudar, es sí, lo es, es una ‘ciudad liberada’, es tierra de nadie, y al que le quepa el sayo, que se lo ponga".

"Lo digo con la autoridad de alguien que supo vivir y estudiar en esta ciudad por largos años (soy egresada de la escuela Normal 2 'Dardo Rocha' y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) Es la ciudad en que viven tres de mis hermanos y sus familias, donde viven dos de mis hijos y dos de mis nietos… Qué quedó de la lindísima ciudad de las diagonales con un nivel académico excelente, la ciudad que podíamos salir a cualquier hora sin temor a poner en riesgo nuestras vidas ¿Qué hicieron de ella? ¿Quiénes fueron los autores responsables de tal ignominia a lo largo del tiempo? Porque sin duda los hay. Nada ocurre porque sí ¿Se merecen el nivel de inseguridad, en que obligadamente tienen que vivir? Casas con rejas que se asemejan a jaulas, alarmas y todo tipo de medidas paliativas y sin embargo, obviamente tampoco están a salvo", enunció.

La abogada analizó: "¿Se toma conciencia que solamente “naturalizan” perder libertades? Preocupada estoy por los que aquí viven… Percibo que en general, han naturalizado los hechos de violencia e inseguridad de tal manera que solo se quejan, y bajan los brazos o la mayoría, los tienen 'ya caídos' Como si efectivamente nada se pudiese hacer… Como si el destino los hubiese predeterminado a tal fatalidad… ¿Dónde están los platenses idealistas y luchadores de antaño?, me pregunto. Los platenses de ahora, ¿están dispuestos a que la ciudad continúe siendo arrasada? ¿Van a dejar solos a los incansables y pacíficos equipos del Policlínico, tales como los de Emergentología, Terapia Intensiva, Cirugía, que atienden con el mismo empeño y excelencia a cualquier ser humano que lo requiera?".

"Sólo en un grito contenido digo: por favor, mírense a sí mismos, levanten las voces, controlen cada uno desde su lugar, cuiden esta lindísima y querida ciudad. Se lo merece… De no ser así la ciudad y los que en ella viven no pueden literalmente sobrevivir… Hay a diario muchos hermanos como el mío, víctimas de una ciudad arrasada. Mientras hay vida hay esperanza, por favor luchemos efectivamente por ella y los equipos del Policlínico General San Martín son un ejemplo a seguir, si ellos pueden, por qué el resto no? Muchas gracias a ellos", finalizó.